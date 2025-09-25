メジャーリーグ(MLB)では日本時間25日、本塁打数上位4人の選手中3選手がそれぞれ2本のホームランを放ちました。

両リーグトップのマリナーズ・ローリー選手は本拠地でのロッキーズ戦で、初回にストレートをライトスタンドに運ぶ59号ソロ。さらに8回にも3番手のアンヘル・チビリ投手のストレートをとらえて再びライトスタンドへ。大台に到達する60号のソロホームランとなりました。マリナーズはこの試合に勝利し、2001年以来の地区優勝を達成しています。

ア・リーグ2位のヤンキース・ジャッジ選手は本拠地でのホワイトソックス戦に「2番・ライト」で先発出場。2回の第2打席、2アウト1、2塁から放ったセンターへの大きな当たりがフェンスを越え、50号の3ランホームラン。さらに第5打席にはストレートを右中間に運ぶソロホームランを放ち、51号としました。ジャッジ選手は2年連続4度目のシーズン50本塁打を達成。大谷選手に次ぐ史上7人目の快挙です。

ナ・リーグトップのフィリーズのカイル・シュワバー選手は本拠地でのマーリンズ戦にスタメン出場。初回からツーベースを放つと、第2打席には真ん中付近のストレートを強振し2試合連発となる55号ホームラン。さらに7回には先頭でライトへの56号ソロホームラン。2位の大谷翔平選手との差を3本としました。地区優勝が決まっているフィリーズは、この日5人が計8本のホームランを放ち11得点で快勝しました。

ナ・リーグ2位のドジャース・大谷選手は敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先制のきっかけとなるスリーベースを放ちましたが、以降は計5打席立つもヒットは出ず。チームは延長戦の末に勝利し、優勝へのマジックを「1」としています。

▼ここまでの本塁打数と残り試合

ア・リーグ

60本 ローリー(マリナーズ)4試合

51本 ジャッジ(ヤンキース)4試合

ナ・リーグ56本 シュワバー(フィリーズ) 4試合53本 大谷翔平(ドジャース)4試合