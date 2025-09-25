「めるる」の愛称で知られる、俳優の生見愛瑠さんが自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開しました。



【写真を見る】【 生見愛瑠 】 「昨日食べすぎて歩いた」 緑豊かな公園散策 黒Tシャツ×デニムのオフショットを披露





生見愛瑠さんが、自然の中でリラックスした様子を収めた写真を投稿しました。「昨日食べすぎて歩いた」というコメントと共に、シンプルながらも洗練されたカジュアルスタイルを披露しています。

生見さんは黒いTシャツをベースにしたコーディネートで公園のような緑豊かな場所を散策した様子。1枚目の写真では、黒いTシャツにライトブルーのデニムジーンズを合わせ、肩に茶色のバッグをかけた姿で柳の木の前に立っています。







2枚目は同じ黒いTシャツを着用した写真。風に揺れる髪を手で抑えながら、カメラに向かって自然な表情を見せています。背景には青空と豊かな緑が広がり、屋外での爽やかな一時を切り取っています。

3枚目では少し上を見上げる姿からは、物思いにふける落ち着いた雰囲気が感じられます。







この投稿に、「お散歩にちょうど涼しさだよね」「めるる〜可愛い 髪色いい色ステキ」「カメラがフィルムみたい！すごい」「食べた分歩くの健康にいいよ」「わたしも最近食べすぎてるからダイエットしなきゃ」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】