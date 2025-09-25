¡Ú ¹â¶¶¿¿Ëã ¡Ûé¡Ëã¿¾¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ë¡Ö¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤Ë½Ð¤¿¡×»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ï¤»¤ºÉÂ±¡¤Ë¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹â¶¶¿¿Ëã¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖËýÀÆÃÈ¯Àé¡Ëã¿¾¡ÊCSU¡Ë¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¹â¶¶¿¿Ëã ¡Ûé¡Ëã¿¾¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ë¡Ö¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤Ë½Ð¤¿¡×»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ï¤»¤ºÉÂ±¡¤Ë¡×
10·î1Æü¤Ï¡ÖÀ¤³¦é¡Ëã¿¾¤ÎÆü¡×¡£é¡Ëã¿¾¤Î¤¦¤Á¡¢¸¶°ø¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤º¡Ê¡áÆÃÈ¯À¡Ë¡¢¸½¤ï¤ì¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤ë¾õÂÖ¤¬6½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤¯¤â¤Î¤ò¡ÖËýÀÆÃÈ¯Àé¡Ëã¿¾¡¿¤Þ¤ó¤»¤¤¤È¤¯¤Ï¤Ä¤»¤¤¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¡ÊCSU¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¡×¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¡×¤Ëé¡Ëã¿¾¤¬½Ð¤ë¤½¤¦¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢Âçºå°å²ÊÌô²ÊÂç³Ø¤ÎÊ¡±Ê½ßÀèÀ¸¤Ë¡Öé¡Ëã¿¾¤Ï°äÅÁ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï ¡È»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ïé¡Ëã¿¾¤¬½Ð¤Æ¤âÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï°å»Õ¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É ¤È¸ì¤ê¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¾É¾õ¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤â ¡È»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¾É¾õ¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤Á¤ó¤È»£¤Ã¤Æ°å»Õ¤Ë¸«¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É ¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï ¡È¾®¤µ¤¤º¢¤Ïé¡Ëã¿¾¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥¢¥»¥â¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼¾¿¾¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Öé¡Ëã¿¾¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÂµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡É ¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤âé¡Ëã¿¾¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ ¡È¾®¤µ¤¤º¢¤Ïé¡Ëã¿¾¤È¼¾¿¾¤Îº¹¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Æü¸÷¤«¿©¤ÙÊª¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤¤¦¤Á¤«¤éµ¤¤Ë¤«¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¤ªÌô¤¬²¿¼ïÎà¤â½Ð¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ö¤É¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÅÉ¤Ã¤Á¤ã¤¨¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âô»³¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤Á¤ó¤È¼õ¿Ç¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ªÌô¤òÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É ¤È¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï ¡ÈáÚ¤ß¤¬¤Ò¤É¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¡É ¡È¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âé¡Ëã¿¾¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¿Í¤Ë¡ÖáÚ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Çµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡É ¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
é¡Ëã¿¾¤ÇÇº¤à¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï ¡Èº£Æü¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¡Öé¡Ëã¿¾¤È¼¾¿¾¤Î°ã¤¤¡×¡Ö¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ö¤ªÌô¤¬ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¸ú¤¯¤â¤Î¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö¤¤Á¤ó¤È¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡É ¡È²ÖÊ´¾É¤È°ì½ï¤Ç¿É¤¤»þ¤Ï¤Ä¤é¤¤¤±¤É¡¢ÄË¤ß¤äáÚ¤ß¤òËº¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤â¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤¤Á¤ó¤È°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡É ¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
