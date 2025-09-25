米国で時計の卸売事業などを手がけ、２０２２年に７１歳で亡くなった島根県浜田市出身の実業家・益井俊雄さんの遺族が、学業やスポーツなどに取り組んだり、留学を希望したりする高校生の支援に役立ててもらおうと、遺産から市に１億２０００万円を寄付した。

市は来年度、寄付金を基に給付型奨学金制度を創設する。（桃田純平）

益井さんは貿易の仕事を志し、１９８１年に渡米。ロサンゼルスを拠点に時計の卸売事業を始め、腕時計の販売会社も設立するなど事業を拡大した。

２０１２年に浜田市に帰郷した後は、仕事を続ける傍ら、自身が集めた腕時計や懐中時計約８００点を展示する私設博物館を江津市内に設立。渡米してビジネスに挑戦した自身の経験から「経済的な理由で、目標を持つ若者が芸術やスポーツ、留学といった活動を諦めてほしくない」と話していたという。

そのため、益井さんが亡くなった後、姉の吉本洋子さん（７７）と妹の丸中美津子さん（７０）は遺志をくみ、残された時計を活用することにした。収益を浜田市に寄付しようと、２４年１１月〜２５年５月、４回にわたって約３００点の時計をオークションに出品した。

市が寄付金で創設を予定しているのは「益井俊雄奨学金制度（仮称）」。市内の中学校を卒業し、保護者が市内在住である高校生を対象とする。

経済的な困難さを抱えながらも、学業や文化・芸術、スポーツに取り組みたい生徒を毎年４人選び、１人当たり月額３万円を３年間支給する。１、２週間の短期留学を希望する生徒も毎年４人選び、１人当たり２０万円給付する予定だ。

８月２２日に市役所で目録の贈呈式が行われた。久保田章市市長は「益井さんの遺志を尊重し、意欲を持つ高校生たちが家計の事情で諦めることのないように支援していきたい」と感謝を伝えた。吉本さんは「一人でも多く、夢を持った子どもの将来のきっかけになればうれしい」と話した。