¡ÚÄáÎµÎÏ»°ÏºÏ¢ºÜ¡ô10¡ÛÉÔ¾Í»ö¡¢Âç¿ÌºÒ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤âÂç´Ø¾º¿Ê¤Ë¼ºÇÔ¡Ö¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ÚÂè£·£±Âå²£¹Ë¡¡ÄáÎµÎÏ»°Ïº¤Îµ°À×¡¡°ìÀ¸·üÌ¿¡¦²»±©»³¿ÆÊý¼«ÅÁ¡Ê£±£°¡Ë¡Û£²£°£±£±Ç¯¤ÎÁ°È¾¤ÏÁêËÐ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½ÐÍè»ö¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡££±·î¤Î½é¾ì½ê¸å¤ËÉÔ¾Í»ö¡Ê¢¨£±¡Ë¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤Æ¡¢£³·î¤Î½Õ¾ì½ê¤¬³«ºÅÃæ»ß¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂçÀª¤ÎÎÏ»Î¤¬°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤äÆ±À¤Âå¤ÎÎÏ»Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£Èà¤é¤¬°ìµ¤¤Ë¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¤«¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤Î»×¤¤¤ò¾¡¼ê¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¡£¡Ö¼¤á¤¿¿Í¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾å¤Ë¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¡Ä¡£Åö»þ¤Ï»°Ìò¤ÈÊ¿Ëë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç´Ø¤òÌÜ»Ø¤¹µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Î£³·î£±£±Æü¤Ëµ¯¤¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÎãÇ¯¤Ê¤éÂçºå¤Ë¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ¾ì½ê¤¬³«ºÅÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅìµþ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¶á¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î£¹³¬¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹²¤Æ¤Æ³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¸Å¤¤·úÊª¤Î³°ÊÉ¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤¿¤ê¡¢¿åÆ»´É¤«¤é¿å¤¬Ê®¤½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿°°Å·Ë²´Ø¤¬¼Ö¤ÇÄÌ¤ê¤«¤«¤êÆ±¾è¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÆâ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤¬ÄÅÇÈ¤ËÎ®¤µ¤ì¤ÆÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤Ë¤·¤¿¸÷·Ê¤ÎÁ´¤Æ¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÊ¡Åç¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¤â»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Õ¾¢¤Î°æÅû¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆµÕËÈ¡Ë¤ÎÄó°Æ¤ÇÂçºå¤Î½É¼Ë¤Ë£±£°Æü´Ö¤Û¤ÉÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥â¥ó¥´¥ë¤ÏÂçÎ¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ¿Ì¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ÌÅÙ£±¤°¤é¤¤¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤ÄøÅÙ¡£¿ÌºÒÈ¯À¸¸å¤ÏÍ¾¿Ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÌëÃæ¤Ë¶Ã¤¤¤ÆÈô¤Óµ¯¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂçÃÏ¿Ì¤Î¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤é¤¯¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î¤Ë¤Ïµ»ÎÌ¿³ºº¾ì½ê¡Ê¢¨£²¡Ë¤¬³«¤«¤ì¡¢»ä¤Ï¾®·ë¤Ç£±£²¾¡¡££··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ï´ØÏÆ¤Ç£±£°¾¡¤òµó¤²¡¢£¹·î¤Î½©¾ì½ê¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÂç´Ø¼è¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤ÎÁê¼ê¤ËÀ±¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÁêËÐ¤¬²¿ÈÖ¤«¤¢¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï£¹¾¡£¶ÇÔ¤Ç¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ï»ä¡¢¶×¾©µÆ¡¢µ©Àª¤ÎÎ¤¤¬´ØÏÆ¤Ç¡¢Ë¥ÎÅç¤¬¾®·ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Æ±¤¸Ç¯Âå¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸å¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Âç´Ø¤ÎÃÏ°Ì¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î»þ¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡¢¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍâÇ¯£³·î¤Î½Õ¾ì½ê¤Ç»ä¤ÏºÆ¤ÓÂç´Ø¼è¤ê¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨£±¡¡£²·î¤ËÈ¬É´Ä¹ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÏÀï¸å½é¤ÎËÜ¾ì½êÃæ»ß¤ò·èÄê¡£¸½ÌòÎÏ»Î£²£²¿Í¤¬°úÂà¤ä²ò¸Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¨£²¡¡¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ¾ì½ê³«ºÅ¤ò¸«Á÷¤ê¡¢´ÑµÒ¤ËÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£