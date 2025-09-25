女子陸上ハードルの中島ひとみ選手の「美白の秘訣」がXに投稿され、ネットの注目を集めている。

「スキンケアと日焼け対策を伺いたい」

中島選手は2025年9月15日に行われた世界選手権東京大会で、女子100メートルハードルの準決勝2組に出場した。結果は組7着と決勝進出はかなわなかったが、23日のX投稿では「やっと掴んだ、初めての代表 一人では到底辿り着けなかった舞台 走ることを諦めなくて、本当に良かった 心からそう思わせてくれるほど、あの瞬間、あの歓声、夢のように幸せな時間でした」と思いをつづっていた。

投稿には、日本代表のユニフォーム姿で撮影した写真も添えられている。中島選手は左手にはペットボトルを2本持ち、右手でピースサイン。華やかなネイルやリング、ピアスなどをつけ、笑顔を見せていた。

この投稿には、ねぎらいのメッセージのほか、「スキンケアと日焼け対策を伺いたい」「お疲れ様でした！！ 多幸感すごい〜メイクレシピほしい 世界陸上みてておもったけど、努力家な上に美意識も高い方多くてすごい 髪型とかメイクがオシャレ」といった声が続出。

屋外競技の選手にも関わらず美白を保っている中島選手の愛用コスメや日焼け対策に注目が集まった。

「これほど有意義なビオレのCMがあろうか？」

こうした中、中島選手の夫で男子陸上ハードルの豊田将樹選手が投稿を引用し、「日焼け止めはビオレUVらしいです」と明かした。

投稿には、「ビオレCM待ったなしだな 一流のアスリートが健康的な笑顔で 日焼けせず美白保ってるとか 凄すぎるでしょ」「これはバカ売れの予感」「これほど有意義なビオレのCMがあろうか？」などとする声が相次いだ。

また、「ファンデーションも是非！ なぜ落ちない！」とのリクエストも寄せられた。