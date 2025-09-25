結婚して、一番の味方になってくれると信じていたパートナー。でも、もしその人が、自分の親の肩ばかりを持つ人だったとしたら…。今回ご紹介するのは、まさにそんな“実家大好き夫”とのすれ違いに悩むお話です。義実家で感じる、ほんの少しの違和感。それを夫に打ち明けたことから、妻・ケイの孤独な戦いが始まってしまうのです。

「ケイさんはお客様だから」優しさ？それとも壁？

夫の実家を訪れたケイ。お義母さんは「ケイさんはお客様だから」と、かいがいしくお世話をしてくれます。嫁を気遣う、優しい言葉のはずなのに…。ケイの心には、どうしても拭えない疎外感が生まれます。まるで「あなたは家族（ウチ）の人間じゃないのよ」と、やんわり線を引かれているような…。そんなモヤモヤを抱えるケイの隣で、夫は何も気づかずに、ただただ実家の居心地の良さを満喫しているのでした。

妻の寂しさ理解せず、実家をかばう夫

帰り道、ケイは勇気を振り絞って、感じたままの寂しさを夫に打ち明けます。きっと「そっか、寂しい思いをさせたな」と寄り添ってくれるはず…。しかし、夫の口から出たのは、思いもよらない言葉でした。「考えすぎだよ」「うちの親の悪口、やめてくれないかな」。妻のSOSは“悪口”に受け取られ、ケイの心は粉々に打ち砕かれます。

コメント欄から見える本音は？

この記事には、主人公ケイの気持ちに共感する声や、自身の体験談など、読者からのたくさんの“本音”が寄せられました。中でも、義実家との関係以上に、夫の立ち振る舞いに対する厳しい意見が目立ちます。

多くの読者が問題視しているのは、妻の気持ちに寄り添えず、実家の肩ばかりを持つ夫の態度。「こういう夫、珍しくないよね」という諦めに似た共感や、「別れて正解だった」という自身の経験談から、夫の無神経さが夫婦関係にとっていかに致命的であるかが伝わってきます。

コメント欄には、漫画のエピソード以上に壮絶な体験談も…。良かれと思ってしたことが、心ない言葉や態度で返ってくる理不尽さ。その悔しさや悲しみが、ひしひしと伝わってきますね。



・頭にきた事は沢山ありましたが、夫が常に私ファーストで「あの人たちは世間が狭くて酷いことばかり言うのでゴメンね」と謝ってくれたので、悩むことはなかったですね。

・結局は旦那が実家につくか嫁につくかで決まりますね！

・旦那がある一件があってからは義実家とは私だけは距離を置く事を了承してくれたので、もう10年姑には冠婚葬祭以外では会ってません



一方で、辛い状況を乗り越えたという声も。その決め手は、やはり「夫の態度」でした。妻の絶対的な味方でいてくれること。夫の覚悟一つで、妻の心の平穏は守られるのだと、多くの経験者が語っています。

たった一人でこの絶望と向き合うことになったケイ。彼女の心は、一体どうなってしまうのでしょうか。