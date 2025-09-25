※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚・芹との関係を疑われた草太は夫婦関係に危機が訪れます。しかし実際に裏切っていたのは藤枝でした。藤枝は感情を抑えきれず退職し、芹も孤立して職場に姿を見せなくなります。草太の退職日には葉山の計らいで送別会が開かれますが、同期が減り寂しさが漂う中、漆谷が「なぜ自分を部長に推さなかったのか」と絡みます。草太は冷静に、上司には信頼と口の堅さが必要だと返し、漆谷は自身の軽率な行動を思い出し言葉を失います。後輩たちも葉山を支持し、人望の厚さを認めるのでした。やがて草太夫婦の関係も修復に向かい、かつての穏やかな日常が戻りつつありました。



■やつれた姿で職場に戻った芹に向けられた視線は…

■処分は見送り…会社の決断■変わらぬ同期の態度に胸をなで下ろす有休を使い欠勤を続けていた芹が、ようやく職場に戻ってきました。草太も藤枝もすでに退職し、人手不足という事情から、会社の判断はおとがめなし。しかし彼女に向けられる視線は厳しく、心の重さは消えません。それでも慰謝料を支払うため、働き続けるしかありませんでした。そんな中で、同期の漆谷だけは変わらぬ態度で声をかけてくれます。その何気ない一言に救われた芹は、彼に「話がしたい」と切り出します。彼女の胸に秘められたこととはいったい――。(スズ)