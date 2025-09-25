＜大相撲九月場所＞◇十二日目◇25日◇東京・両国国技館

【映像】カメラが捉えた“ひと際目立つ”二人組の姿

いよいよ終盤戦を迎えた大相撲九月場所十二日目。連日多くの著名人が観戦に詰めかける中、この日も東方のたまり席最前列に著名人が仲良く並んで観戦する様子を中継カメラが捉えた。その印象的な姿に「視線が鋭すぎるw」「ごめんねの人だ」などネットがざわついた。

十両五枚目・栃大海（春日野）が十両三枚目・錦富士（伊勢ヶ濱）をはたき込んで6勝目を挙げた一番でのこと。

両力士が仕切りを繰り返すなか、東のたまり席、花道寄りの最前列の席にひと際目立つ二人組の姿が。一人は漫才コンビ「おぼん・こぼん」のおぼん師匠。そしてもう一人は、お笑いコンビU字工事の益子卓郎。花道寄りに益子、その右隣りにおぼん師匠と並んで仲良く観戦していた。

そんな土俵を食い入るように見つめる二人の姿に気づいた一部ファンからは「おぼん師匠見っけ」「益子の視線が鋭すぎるw」「ごめんねの人だ」など反響が続々。

取組は激しい突き合いとなったが、最後は栃大海がはたき込んで6勝目。敗れた錦富士は痛恨の3敗目を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）