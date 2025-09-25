あさり缶がうまみの秘訣！食感のアクセントも楽しめる「あさりとにらのチヂミ」
【画像を見る】魚介缶詰とプラスαで手軽に始める！「骨活」レシピ10品
あさり缶×きくらげ×にらのうまみがたっぷりのチヂミは、食感も香りも楽しめる一品。混ぜて焼くだけの簡単調理だから、忙しい日の"もう一品"や、おつまみにもぴったり。栄養たっぷりで満足感のある骨活レシピをご紹介します。
レシピを教えてくれたのは
料理研究家・管理栄養士。栄養バランスを考慮した、作りやすくて洗練されたレシピが人気。魚介の缶詰も愛用するなど、日々の献立をInstagramで発信中。
Instagram@fujii_megumi_1966
■あさりとにらのチヂミ
ビタミンDが豊富なきくらげは、食感のアクセントにも◎
【材料・2〜3人分】
あさり水煮缶…1缶（約130g）
きくらげ（乾燥、細切り）…5g
にら…1わ
【作り方】
1．きくらげは水に約15分ひたしてもどし、水でもみ洗いをして水けをきる。にらは長さを半分に切る。
2．Aはボウルに入れ、あさりを缶汁ごと加えてしっかりと混ぜる。
3．フライパンに油大さじ1を中火で熱し、2の1/2量を入れて広げ、にら、きくらげを全体にのせる。 残りの2を全体にかけ、弱めの中火にして表面が乾くくらいまで約6分焼く。
4．上下を返してフライパンの縁から油大さじ1を入れ、3〜4分焼く。 食べやすく切って器に盛り、Bを添える。
（1人分281kcal／塩分0.8g）
きくらげのコリコリした食感、あさりのうまみと、にらの風味が口いっぱいに広がって、つい箸が進む一品に。香ばしく焼き上げた生地は、ごま油の風味香るたれとの相性も抜群です。あと一品欲しいときやおつまみにも大活躍してくれそうですね。
レシピ考案／藤井 恵 撮影／川上朋子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文＝畠山麻美