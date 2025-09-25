ＮａＩＴＯ、上期経常が65％増益で着地・6-8月期も9％増益

ＮａＩＴＯ <7624> [東証Ｓ] が9月25日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比64.7％増の2.2億円に拡大したが、通期計画の5.6億円に対する進捗率は40.9％となり、5年平均の42.7％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比8.8％減の3.3億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比9.4％増の1.5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の1.2％→1.3％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

