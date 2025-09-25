２５日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。前日に米長期金利が上昇した流れを引き継いだほか、日銀による追加利上げ観測が根強いことから売りが優勢だった。



財務省は２４日に開いた国債市場特別参加者（プライマリーディーラー、ＰＤ）会合で、１０～１２月に実施する流動性供給入札について残存期間１５．５年超３９年未満の発行額を１０００億円減額する案を提示し、金利上昇を抑える姿勢を示したが債券先物の反応は限定的だった。２４日に発表された米８月新築住宅販売件数が市場予想を上回ったことや、米シカゴ地区連銀のグールズビー総裁が追加利下げに慎重な見解を示したことを受け、同日の米長期債相場が反落（金利は上昇）したことが円債に影響。また、日銀が朝方に公表した７月３０～３１日開催分の金融政策決定会合議事要旨で、出席した委員から利上げに前向きな発言が複数あったことも相場の重荷となった。この日に実施された４０年債入札は応札倍率が２．６０倍（前回は２．１３倍）と強めの結果となったが、日経平均株価の上昇が安全資産とされる債券を下押し。先物は午後２時４０分ごろに１３５円７３銭をつけたあとは下げ渋ったものの、自民党総裁選を控えて財政拡張への懸念が依然としてくすぶっていることもあって戻りは鈍かった。



先物１２月限の終値は、前日比１４銭安の１３５円８２銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時１．６４５％に上昇する場面もあったが、午後３時時点では前日と同じ１．６４０％で推移している。



