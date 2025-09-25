

新パイプラインは3カ国を跨いで建設される。写真は9月2日に北京で会談した中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領、モンゴルのフレルスフ大統領（中国外務省のウェブサイトより）

【写真】2019年に稼働した「中ロ東線」の天然ガスパイプライン。

ロシアからモンゴルを縦断して中国に至る新たな天然ガスパイプラインの建設に関する覚書が、このほど取り交わされた。このパイプラインの全長は6000キロメートルを超え、完成時には年間最大500億立方メートルのロシア産天然ガスを中国に供給することになる。

9月2日付のタス通信の報道によれば、ロシアの国営ガス企業ガスプロムのアレクセイ・ミレルCEO（最高経営責任者）が、上述の覚書調印について明らかにした。ロシアでは、このパイプラインは「シベリアの力2」と名付けられている。

着工時期や建設期間は未定

モンゴルの大統領府も、新たなパイプラインの建設について言及した。中国の習近平国家主席、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領、モンゴルのオフナー・フレルスフ大統領が9月2日に北京で3者会談を行った際、プロジェクトの推進について合意したという。

ただし留意すべきなのは、中国政府や中国の関連企業からは今も公式発表がないことだ。財新記者の取材に応じた関係者によれば、新たなパイプラインはまだ“建設意向”のフェーズにある。現在は事業性について検討している最中で、着工時期や建設期間などの具体案は定まっていない。

新たなパイプラインは、中国では「中ロ西線」と呼ばれている。そのルートはロシア西北部のヤマル半島を起点に、モンゴルを通過して中国の新疆ウイグル自治区および華北地方に至るものになる予定だ。



中国はロシア産エネルギーの調達を増やし続けている。写真は2019年に稼働した「中ロ東線」の天然ガスパイプライン（国家石油天然気管網集団のウェブサイトより）

年間500億立方メートルという輸送能力は、2024年に中国が消費した天然ガスの約12％、同年の天然ガス輸入量の約28％に相当する。実際に建設されれば、中国国内のガス供給に影響を及ぼすのは必至だ。

ロシア産のシェアが約2割に

ロシア産の天然ガスを中国に輸送するパイプラインは、シベリアから黒竜江省を経て上海市に至る「中ロ東線」（ロシア名は「シベリアの力1」）がすでに稼働している。そこに中ロ西線が加わると、ロシアから中国への（パイプラインを通じた）ガス供給能力は年間1000億立方メートルを超える見通しだ。



複数の研究機関の推計によれば、中国の天然ガス消費量は2024年の約4261億立方メートルから、2030年には約6000億立方メートルに増加する。

仮に中ロ東線と中ロ西線がフル稼働した場合、総消費量の2割弱をロシア産が占める計算になる。それは（液化天然ガス［LNG］の輸入を含む）中国の天然ガス調達の構図を一変させることになるだろう。

（財新記者：羅国平）

※原文の配信は9月5日

（財新編集部）