デビュー戦でいきなりゴール！ エバートンDF北川ひかるの圧巻ミドル弾に驚きの声！「弾道すごい」「おめでとう」
エバートンのなでしこジャパンDF北川ひかるが、デビュー戦で圧巻のゴールを挙げた。
今夏、スウェーデン女子１部のBKヘッケンからエバートンに加入した北川の移籍後初得点は、現地９月24日のイングランド女子リーグカップA組の第１節、マンチェスター・シティ戦で生まれた。
北川は０−３と大きくリードされた77分から途中出場し、そのわずか５分後にネットを揺らす。ペナルティエリア手前からのシュートは相手DFにブロックされたが、そのこぼれ球を自ら拾うと、ワントラップから右足で狙いすましたコントロールシュートをゴール右に突き刺した。
試合には１−３で敗れたものの、イングランドデビュー戦でインパクト十分の一撃。さっそく存在感を示したサイドバックに、SNS上ではファンから「デビュー戦でいきなりゴール！」「弾道すごい」「おめでとう」「よかった〜」といった驚きと称賛の声が上がった。
なおこの試合では、シティの２点目を長谷川唯がマーク。両チームの日本人選手が躍動した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鋭い軌道で突き刺さる！ 北川ひかるの強烈な英デビュー弾！
今夏、スウェーデン女子１部のBKヘッケンからエバートンに加入した北川の移籍後初得点は、現地９月24日のイングランド女子リーグカップA組の第１節、マンチェスター・シティ戦で生まれた。
北川は０−３と大きくリードされた77分から途中出場し、そのわずか５分後にネットを揺らす。ペナルティエリア手前からのシュートは相手DFにブロックされたが、そのこぼれ球を自ら拾うと、ワントラップから右足で狙いすましたコントロールシュートをゴール右に突き刺した。
試合には１−３で敗れたものの、イングランドデビュー戦でインパクト十分の一撃。さっそく存在感を示したサイドバックに、SNS上ではファンから「デビュー戦でいきなりゴール！」「弾道すごい」「おめでとう」「よかった〜」といった驚きと称賛の声が上がった。
なおこの試合では、シティの２点目を長谷川唯がマーク。両チームの日本人選手が躍動した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鋭い軌道で突き刺さる！ 北川ひかるの強烈な英デビュー弾！