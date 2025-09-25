ミラタップ、今期経常を一転赤字に下方修正

ミラタップ <3187> [東証Ｇ] が9月25日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年9月期の連結経常損益を従来予想の8000万円の黒字→4億円の赤字(前期は7億9600万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常損益も従来予想の2億1500万円の黒字→2億6500万円の赤字(前年同期は1億9000万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年９月期におきましては、2024年10月１日の社名変更に伴い、新社名の認知拡大施策に広告宣伝を集中投下することで売上の拡大を見込んでおりました。社名認知は順調に拡大しているものの当初の想定には届いておらず、また、社名認知から購買行動へ至るまでのリードタイムについても想定より時間を要しております。加えて、社名変更に伴うドメイン変更の影響でECサイトへの流入が想定よりも落ち込んだことも売上が伸び悩む一因となりました。 期中において、広告宣伝施策を見直し、より顕在顧客へ向けたアプローチを実施しているものの、売上が想定に届かなかったことで、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益につきましても前回発表を下回る見込みであります。 また、株式譲渡に伴い、譲渡価額につきましては、ベストブライト社が現在債務超過であり、同社の将来キャッシュ・フローは引き続きマイナスが見込まれることを考慮し、譲渡価額の妥当性を十分検討したうえで、株式譲渡先と協議の結果、決定いたしました。これに伴い、関係会社株式譲渡損299百万円の計上が見込まれますので、上記のとおり修正いたします。 なお、事業面での今後の動向につきましては引き続き精査中であります。

