日向坂46「五期生のぽかぽか写真館」 2人目は鶴崎仁香
日向坂46が、新企画「五期生のぽかぽか写真館」を公式サイトで公開中。きょう25日には、2人目として鶴崎仁香の撮り下ろしグラビアが公開された。今後も、五期生メンバーを毎日1人ずつ紹介していく。
【写真】彼女感満載！水族館でデートグラビアに挑戦した松尾桜
今後も連日、五期生それぞれの個性を映し出したビジュアルが更新されていく予定で、ファンにとっては見逃せない企画となりそうだ。グループの次世代を担う五期生の活動に注目が集まるなか、今回の企画にも期待が寄せられている。
また、乃木坂46六期生、櫻坂46四期生、日向坂46五期生が出演するライブイベント『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』が、東京・東急歌舞伎町タワー6階の劇場「THEATER MILANO-Za」で11月1日〜30日に開催されることも発表されている。
