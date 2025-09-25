¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¡Ï¯´õ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¡×¡¡Ç®Àï¤Ë½ª»ßÉäÂÇ¤Ä¥á¥¸¥ã¡¼2¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î24Æü¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö1¡×¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£±äÄ¹11²ó¤Ë¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤àÂçÇ®Àï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Îº¸ÏÓ¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¥Åê¼ê¡Ê25¡Ë¡£¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿2¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¶½Ê³µ¤¿È¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡5¡½4¤Î±äÄ¹11²ó¡¢8ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ½ÐÈÖ¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥¿¥ï¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Â³¤¯¥Ð¥ë¥¬¥¹¤ÏÍ·¥´¥í¤È³Î¼Â¤ËÉõ¤¸¡¢ºÇ¸å¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¤òÉð´ï¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¯¿´Â¡¤â¼¨¤·¤¿º¸ÏÓ¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÍè¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÉÔÄ´¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢²¿¤È¤«¤¢¤Î¾õ¶·¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Á¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Åê¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢¤¿¤·¤«¤ËºÇ¶á¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËÜÅö¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃç´Ö¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼2¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£8·î1Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é¥»¡¼¥Ö¤Ï5¡½0¤Î6²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢3²ó¤ò¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·¤Æµó¤²¤¿¤â¤Î¡£ºÇ½ª²ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¥»¡¼¥Ö¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò1¤È¤·¤ÆÎ×¤à25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£¡Ö¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Åê¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤Ï¸«¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈËüÁ´¤ò´ü¤¹¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¾¡¼¥ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â®¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¶õ¿¶¤ê¤â¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î¡ÈÀèÇÚ¡É¤È¤·¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤À¤«¤é¾¯¤·°ã¤¦¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡£Á´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£