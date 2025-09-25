東レPPO 大坂なおみが3年ぶり出場 世界トップ10からは4人 内島萌夏は主催者推薦で選出
女子テニスの東レ・パンパシフィック・オープン（スポニチ主催、10月18〜26日、東京・有明テニスの森公園）の事務局は25日、大坂なおみ（27＝フリー）が出場すると発表した。
大坂は昨年の大会に出場予定だったが腰の負傷により直前で欠場。今年の40回記念大会が約3年ぶりの出場となる。直近の全米オープンでは準決勝まで進んでおり、19年大会以来6年ぶり2度目の優勝が期待される。
大坂を含め、シングルス本戦から出場するのは17人。世界ランキングトップ10（9月22日現在）からは、パリ五輪金メダルで昨年覇者の鄭欽文（テイ・キンブン、22＝中国）、22年ウィンブルドン覇者のエレーナ・ルバキナ（26＝カザフスタン）ら4人が参戦する。内島萌夏（24＝安藤証券）は主催者推薦で出場する。
【東レ・パンパシフィック・オープン出場選手】
（7）ジェシカ・ベグラ（米国）
（8）ジャスミン・パオリーニ（イタリア）
（9）鄭欽文（中国）
（10）エレーナ・ルバキナ（カザフスタン）
（11）エカテリーナ・アレクサンドロワ
（12）クララ・タウソン（デンマーク）
（14）大坂なおみ（フリー）
（15）カロリナ・ムホバ（チェコ）
（16）ベリンダ・ベンチッチ（スイス）
（17）エマ・ナバロ（米国）
（18）マルケタ・ボンドロウソバ（チェコ）
（19）ディアナ・シュナイダー
（20）ダリア・カサキナ（オーストラリア）
（22）エリーズ・メルテンス（ベルギー）
（23）ビクトリア・エムボコ（カナダ）
（25）レイラ・フェルナンデス（カナダ）
（26）ソフィア・ケニン（米国）
（32）エマ・ラドゥカヌ（英国）
（92）内島萌夏（安藤証券）