女子テニスの東レ・パンパシフィック・オープン（スポニチ主催、10月18〜26日、東京・有明テニスの森公園）の事務局は25日、大坂なおみ（27＝フリー）が出場すると発表した。

大坂は昨年の大会に出場予定だったが腰の負傷により直前で欠場。今年の40回記念大会が約3年ぶりの出場となる。直近の全米オープンでは準決勝まで進んでおり、19年大会以来6年ぶり2度目の優勝が期待される。

大坂を含め、シングルス本戦から出場するのは17人。世界ランキングトップ10（9月22日現在）からは、パリ五輪金メダルで昨年覇者の鄭欽文（テイ・キンブン、22＝中国）、22年ウィンブルドン覇者のエレーナ・ルバキナ（26＝カザフスタン）ら4人が参戦する。内島萌夏（24＝安藤証券）は主催者推薦で出場する。

【東レ・パンパシフィック・オープン出場選手】

（7）ジェシカ・ベグラ（米国）

（8）ジャスミン・パオリーニ（イタリア）

（9）鄭欽文（中国）

（10）エレーナ・ルバキナ（カザフスタン）

（11）エカテリーナ・アレクサンドロワ

（12）クララ・タウソン（デンマーク）

（14）大坂なおみ（フリー）

（15）カロリナ・ムホバ（チェコ）

（16）ベリンダ・ベンチッチ（スイス）

（17）エマ・ナバロ（米国）

（18）マルケタ・ボンドロウソバ（チェコ）

（19）ディアナ・シュナイダー

（20）ダリア・カサキナ（オーストラリア）

（22）エリーズ・メルテンス（ベルギー）

（23）ビクトリア・エムボコ（カナダ）

（25）レイラ・フェルナンデス（カナダ）

（26）ソフィア・ケニン（米国）

（32）エマ・ラドゥカヌ（英国）

（92）内島萌夏（安藤証券）