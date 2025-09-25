7人組アイドルグループ「NEO JAPONISM（ネオジャポニズム）」の朝倉あいが、新作EP「NON LABEL」のリリースを受けて都内でソロインタビューに応じた。グループ加入から約6年、そして5人から7人体制へ。その間、ステージへの想いは深まり、ここ1、2年は比較によって見えてきた「悔しさ」が活動の原動力になっている。（「推し面」取材班）

幼い頃の記憶は、テレビの中のアイドルに心を奪われた瞬間から始まる。NMB48、AKB48、少女時代――画面越しに輝くトップアイドルを真似て、小さな体を精一杯動かした。

気づけばその憧れは目標に変わり、小学校高学年でダンスを始めた。鏡の前で、ぎこちない動きに一喜一憂しながら、パフォーマンスの研究に没頭した。

「アイドルがすごく好きで、テレビを見ながら真似して踊ったり、パフォーマンスの研究をしたりしていました。それが今に繋がっているのかなと思います」。夢への道のりは、小さな積み重ねの先にあった。

以前は「可愛い系のアイドル」が好きだったが、加入前から「かっこいい系」への憧れが芽生えていた。 「ネオはちゃんと踊れるグループ。かっこいいパフォーマンスがしたかった自分には、すごく合っていると思いました」

ネオジャポに加わってもうすぐ6年。比較から生まれる“悔しさ”もある。ふと立ち止まった時に、リアルな現実が押し寄せる。

「他のグループと比べるのはあまり良くないかもしれないですけど…。例えば、私たちは5年でこのステージまで来たとします。でも、他のグループはもっと早い段階でここまで行けている。そんな現実を知ると、すごいグサっときます。ここ1、2年で特に、そういう気持ちを強く持つことが増えました」

光と影。自分との対話が、朝倉のパフォーマンスに厚みを加えているように見える。

そんな中、支えにしている言葉がある。しばらく考えて、口を開いた。

「どんなときであってもステージに立つからには、応援してくれるファンに対して失礼ないようにしたい」

外の世界と比べて感じる悔しさは隠しきれない。落ち込む日も、何度もあった。けれど今は、現在地と向き合って「好きになろう」と思える自分がいる。