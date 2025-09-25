◇男子ゴルフツアー パナソニック・オープン第1日（2025年9月25日 大阪府 泉ケ丘CC＝6993ヤード、パー71）

第1ラウンドが行われ、ツアー未勝利の山下勝将（22＝フリー）は5バーディー、3ボギーの69で回り、2アンダーでホールアウトした。この日はAIG全英女子オープンを制した姉の山下美夢有（24＝花王）が応援に駆けつけた。

ツアー公式戦の観戦に来るのは今回が初めてだという。「やっぱり圧はありますよ（笑い）。言い訳にしたらダメですけど、親戚や関係者の方も結構来てるので、プレッシャーは正直あります」と笑顔で明かした。

姉の美夢有は「もうちょっと頑張ってほしいな。しっかり伸ばして予選通過をしてほしい」とエールを送った。

この日は1番から連続ボギーを叩いたが、9番で10メートルのバーディーパットを沈めると、そのまま4連続バーディーを奪った。「もっと伸ばしたかったです。でも、アンダーでは回れたので、明日に向けてまた調整していきたい」。8月のKBCオーガスタに続く予選突破へ姉の応援を受け、好スタートを切った。