Ëö´ü¤¬¤ó¤Î°å»Õ¤Î¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡×¤¬ÅÁ¼ø¡Ä50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿¥¹¥´¤¤¡Ø¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¡ÙÅê»ñ¤ÎÃæ¿È

²¯Ã±°Ì¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿Åê»ñ²È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ø²¯¤ê¿Í¡Ù¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÆÈ¼«¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿¡Ø¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¡Ù¤òÉð´ï¤Ë¡¢¸½ºß¡¢50²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë³ô¼°»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿¡¢¤¿¡¼¤Á¤ã¤ó»á¡£¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¤ò¼ÂÁ©¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤éÂÎ·Ï²½¡£¡Ö³ô¼°Åê»ñ¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÌÃÊÁ¤òÁªÊÌ¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÍø±×¤ò½Ð¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¿¡¼¤Á¤ã¤ó»á¤ÏºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
1975Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹ñÎ©Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¤Î°å»Õ¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Î20ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¥è¥µ¥Ãø¡Ø¶â»ý¤ÁÉã¤µ¤ó ÉÏË³Éã¤µ¤ó¡Ù¤òÆÉ¤ó¤ÇÅê»ñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¸µ¼ê50Ëü±ß¤Ç³ô¼°Åê»ñ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆÈ³Ø¤Ç³ô¼°Åê»ñ¤ò³Ø¤Ó¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡Ø¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¡Ù¤Ë³«´ã¡£¼«¤é³«È¯¤·¤¿¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤Ë½¸ÃæÅª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¡¢29ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡Ö²¯¤ê¿Í¡×¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ç08Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç°ì»þÅª¤Ë»ñ¶â¤ò¸º¤é¤¹¤â¡¢Åê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤¨¤º¤ËÃå¼Â¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÎÄÉ¤¤É÷¤â¤¢¤ê¡¢¡Ç13Ç¯¤Ë¤Ï»ñ»º10²¯±ß¤òÃ£À®¡£
¤·¤Ð¤é¤¯²£¤Ð¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ç22Ç¯¤ËÄ¾Ä²¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇºÆ¤Ó¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Â¤Á¥³ô¤Ø¤Î½¸ÃæÅê»ñ¤Ç¡Ç24Ç¯¤Ë¤Ï50²¯±ß¤ËÅþÃ£¡£¤¬¤ó¤Ï£´ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ç24Ç¯¤Ë49ºÐ¤ÇÇÙ¤È´ÎÂ¡¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬È½ÌÀ¡£¼ç¼£°å¤«¤é¤Ï¡Ö50ºÐ¤Ï·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¡¢51ºÐ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤¿¡¼¤Á¤ã¤ó»á¤Ï¡Ö¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¡×Åê»ñ¤ÎÃ£¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤Ï³ä°Â³ô¤ÈÆ±µÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÄêµÁ¤Ï¡ÖÅê»ñ¼ÜÅÙ¤Ç·×¤é¤ì¤ë´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤è¤ê¤â³ô²Á¤¬Äã¤¤ÌÃÊÁ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ç´ë¶È²ÁÃÍ¤¬ÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤ÏÅ¬Àµ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë³ô²Á¤Þ¤Ç¤Î¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈ¯·¡¤¹¤ë¤Î¤«¡£°ìÈÌÅª¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ¼ÜÅÙ¤È¤·¤Æ¡ÖPER¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë¡×¤ä¡ÖPBR¡Ê³ô²Á½ã»ñ»ºÇÜÎ¨¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¤ë¤Î¤¬¾ïÅå¼êÃÊ¤À¡£
¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÊÁªÊÌ¡Ëµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖPER10%°Ê²¼¡×¡ÖPBR0.8ÇÜ°Ê²¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤òÀßÄê¤·¡¢³ô²Á¤¬³ä°Â¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤òÃê½Ð¡£¶ÈÀÓÆ°¸þ¤äºâÌ³ÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¾ò·ï¤Ë²ÃÌ£¤·¤Æ¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬³ä°Â¤Ê¤Î¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ä¶È³¦¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤è¤ê¤âPER¤äPBR¤¬³ä°Â¤ÊÌÃÊÁ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁêÂÐÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£³ô¼°»Ô¾ì¤ä°ÙÂØ¤Î¿å½à¡¢·Êµ¤Æ°¸þ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë³ä°Â³ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Ã±¤Ë¡¢³ô²Á¤¬°Â¤¤ÌÃÊÁ¤òÇã¤Ã¤¿¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢²¿¤¬¤½¤ÎÌÃÊÁ¤Îà³ä°Â¤µá¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¤Î¤¬¤¿¡¼¤Á¤ã¤ó»á¤À¡£¤½¤Î¼êË¡¤Ï¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¤Î²òÁüÅÙ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤¿¡¼¤Á¤ã¤ó»á¤Ï¡¢´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤ò¡ÖÊÝÍ»ñ»º¡Ü¾Íè¤ÎÍø±×¡×¤ÈÄêµÁ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢³ô²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô²Á¡á¡ÖÊÝÍ»ñ»º¡Ü¾Íè¤ÎÍø±×¡Ê¡Ü¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ø¼°¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È¤Ï¡È¤³¤Î´ë¶È¤Î³ô²Á¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾å¤¬¤ë¡É¤¢¤ë¤¤¤Ï¡È¤³¤Î´ë¶È¤Ë¤Ï¾ÍèÀ¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Åê»ñ²È¤ÎÊÐ¸«¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤È³ô²Á¤ÏËÜÍè¤Ï°ìÃ×¤¹¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬²ÃÌ£¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ô²Á¤¬³ä°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê³ä¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ð¥¤¥¢¥¹¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¤¿¡¼¤Á¤ã¤ó»á¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë
¤¿¡¼¤Á¤ã¤ó»á¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¤Ë¤Ï£³¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¡£¡¡Ø»ñ»º¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¡ÙÅê»ñ¡¢¢¡Ø¼ý±×¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¡ÙÅê»ñ¡¢£¡Ø¥·¥¯¥ê¥«¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¡ÙÅê»ñ¤À¡£¤³¤Î£³¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Àè¤Î¸ø¼°¡¢³ô²Á¡á¡ÖÊÝÍ»ñ»º¡Ü¾Íè¤ÎÍø±×¡Ê¡Ü¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡¤Ï´ë¶È¤ÎÊÝÍ»ñ»º¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¢¤Ï¾Íè¤ÎÍø±×¤ò½Å»ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢£¤ÏÊÝÍ»ñ»º¤È¾Íè¤ÎÍø±×¤Ë¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ò´Þ¤á¤¿³ô²Á¤¬³ä°Â¤ÊÌÃÊÁ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÎà·¿²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î´ë¶È¤Î²¿¤¬³ä°Â¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤ò³ä°Â¤À¤È¹Í¤¨¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤«¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¡¢½¾Íè¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿àÛ£Ëæ¤µá¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤³¤Î½çÈÖ¤ÇÅê»ñ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î´üÂÔÅÙ¤â¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
