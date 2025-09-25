330円でも安いかも！【ダイソー】週7で使いたい♡「ショルダーバッグ」

毎日ガシガシ使えるショルダーバッグは、今や【ダイソー】で探せる時代に。今回は、ダイソーにて驚きの330円（税込）で展開されているショルダーバッグに注目。斜めがけできるボディバッグタイプや手持ちでも使える2WAYタイプの、価格を聞いて周囲が驚きそうなハイクオリティなバッグが見つかるかも！ ノーマークだったという人は、早速近くのダイソーを覗いてみて。

ストラップの長さを変えられるボディバッグタイプ

【ダイソー】「斜めがけバッグ」\330（税込）

ストラップの長さを調節でき、斜めがけできるボディバッグタイプのこちらの商品。三角形のスタイリッシュなフォルムは高見えを狙えて、大人コーデに無理なく馴染みそう。ファスナー式の開口部が大きく開くため、荷物をガバッと入れやすそうなのも嬉しいポイントです。毎日のお出かけはもちろん、旅行やレジャー時に貴重品を入れるバッグとしても重宝しそう。

デニム風のデザインがシャレ見えする2WAYバッグ

【ダイソー】「デニム風ショルダートートバッグ（2Way）」\330（税込）

こちらの商品は、ショルダーバッグとトートバッグの2通りの使い方ができるのが魅力。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「A4サイズの紙がスッポリ入る大きさ」とのことで、仕事の書類を入れたり習い事の教材を入れたりと、様々な場面で活躍が見込めます。デニム風の生地と配色ステッチもシャレ見えするポイントに。

ワークテイストなデザインに機能性が光る本格仕様

【ダイソー】「2WAYショルダーバッグ」\330（税込）

ツヤのある素材とカーキの色味がワークテイストを感じさせるこちらのバッグ。手持ち用のハンドルが付いているほか、ショルダーストラップは長さ調節もできる本格的な仕様で、毎日ガシガシ使う相棒としてぴったりかも。ファスナー付きのメインポケットに加えてフロントにも大きめのポケットがあり、荷物の整理を手助けしてくれます。

スマートなデザインで収納力も期待できる台形型

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

マチが底にかけて広がる台形になっており、スマートなデザインで収納力も期待できる商品。レポーターとも*さんによると「大きさは約30cm × 20cm、マチが11cm」とのことで、かさばるタオル類やちょっとした子どもの着替えも入れられそう。フロントのDカンにキーホルダーをつけたりスマホストラップをつないだりと、自分なりのアレンジも楽しめます。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ