奈良市議のへずまりゅう氏（34）が25日、X（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選に立候補した高市早苗前経済安全保障担当相（64）が、22日に行われた所見発表演説会で“外国人による鹿蹴り”を訴え、物議を醸していることに「高市早苗さんは間違っていません」と擁護した。



へずま氏は、中国人観光客による鹿への虐待を指摘。「奈良公園の鹿さんに暴力を振るったことは事実。人によっては殺傷まで負わせていないから大丈夫と言います。そもそも奈良の天然記念物を殴る蹴る行為が問題なんですよ。左翼が必死に鹿さんへの暴力は無かったことにしていますが流石に無理があります」とつづった。



さらに、へずま氏がパトカーに、外国人観光客への啓発を依頼する動画を添付し「警察もパトカーから各国の言葉でアナウンスを流してパトロールをしています。鹿さんが暴力を振るわれているから今までしなかったこのような活動をされているってことです」と強調した。



24年7月から奈良公園でのパトロールを自主的に始めたへずま氏は、23日にもXで鹿が暴力を受けている証拠画像とともに「残念ながら鹿さんが暴力を振るわれている側の証拠はたくさんあるのに振るわれていないと証言する側が何一つ証拠として示せていないんですよ」と憤った。



衆院奈良２区（奈良市など）選出の高市氏は、所見発表演説会で「そんな奈良の鹿をですよ…足で蹴り上げるとんでもない人がいます。外国から観光に来て日本人が大切にしているものをわざと痛めつけようとする人がいるんだとすれば、皆さん、何かが行きすぎている。そう思われませんか？」と述べ、外国人対策を主張。ネット上で疑問視する声が上がった他、24日に行われた日本記者クラブ主催の候補者討論会でも“鹿蹴り”発言について根拠を問う質問が出た。



（よろず～ニュース編集部）