大坂なおみ『東レPPO』出場決定 2019の優勝者、今月の全米OPで5年ぶりベスト4に
国内最高峰の女子テニス大会『東レ パン パシフィック オープンテニストーナメント 2025』（10月18日〜10月26日 有明テニスの森公園）に、WTA元世界ランキング1位の大坂なおみ選手（現14位／日本）の出場が決定した。
【写真】カッコイイ！華麗なスマッシュを打つ大坂なおみ
今年で40回目となる記念すべき大会に、2019年の優勝者であり四大大会でも4度の優勝を果たしている大坂選手が凱旋。直近の2025全米オープンで準決勝まで進む活躍を見せており、今大会で日本のファンにどんなテニスを見せてくれるのか。
また、シングルス本戦に出場するダイレクトイン17人と推薦枠2人も決定。トップ10選手からは、2024全米オープン準優勝のジェシカ・ペグラ選手（7位／アメリカ）、2024ウィンブルドン準優勝のジャスミン・パオリーニ選手（8位／イタリア）、前回覇者のジェン・チンウェン選手（9位／中国）、2022ウィンブルドン優勝のエレーナ・ルバキナ選手（10位／カザフスタン）の4人が出場。
ほかにも、出産を経て復帰を果たしたベリンダ・ベンチッチ選手（16位／スイス）や、WTAツアーで調子を上げているディアナ・シュナイデル選手（19位）など、話題の選手も登場し、名だたるトップ選手が顔をそろえる。
ワイルドカードとして、初来日で東レPPO初出場となるエマ・ラドゥカヌ選手（32位／イギリス）と内島萌夏選手（92位／日本）が選出された。
