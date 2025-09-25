『ボイプラ2』セミファイナリスト巨大ビジュアルが渋谷に登場 今夜デビューメンバーが決定
きょう25日に最終回を迎えるグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）のセミファイナリストの巨大ビジュアルが、東京・渋谷に掲出されている。
【番組カット】前回の順位発表式では…日本語でもメッセージを寄せていたイ・サンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占料放送されている。
第8話では「第2回生存者発表式」にて24人のセミファイナリストが発表され、18日に放送された第10話の「第3回生存者発表式」では、ファイナリストとなる16人が発表された。
渋谷では、22日からセミファイナリストの巨大ビジュアル広告を掲出開始された。掲出場所は、東急田園都市の渋谷駅B1 A0・A1出口方面にある道玄坂キラキラ☆ボードA。28日まで掲出される。
SNSでは、写真付きで投稿されており「幸せ空間でめちゃくちゃ楽しかった！」「渋谷地下通路が神通路！」「すごいボリューム！圧巻!!」など反響が集まっている。
