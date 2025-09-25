ソン・ジュンギ、約14年ぶり単独来日ファンミーティング開催決定 お見送り会も
韓国の俳優ソン・ジュンギが、単独来日ファンミーティング『2025 SONG JOONG KI FANMEETING[Stay Happy] in JAPAN』を開催することが決定した。
【撮り下ろしカット】さわやかな笑顔を見せるソン・ジュンギ
最新主演ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』に出演し、先月行われた来日プロモーションも記憶に新しいソン・ジュンギが、ファンミーティングを11月12日に東京、11月14日に大阪にて開催する。
韓国ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』『私のオオカミ少年』をはじめ『太陽の末裔 Love Under The Sun』『ヴィンチェンツォ』『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』など出演作は日本でも立て続けに大ヒットし、長い間支持を集め続けているソン・ジュンギ。2011年以来、約14年ぶりとなる待望の日本ファンミーティングを開催することとなった。
公開されたポスターは緑あふれる自然の中にたたずむ姿が印象的で、イベントタイトル[Stay Happy]には彼が日頃からファンに伝えている「いつも幸せでありますように」というメッセージが込められている。
なお終演後には来場者全員を対象にしたお見送り会が実施されることが決定している。
■『2025 SONG JOONG KI FANMEETING[Stay Happy] in JAPAN』公演概要
東京公演
日時：11月12日（水）午後4時30分開場／午後5時30分開演
会場：文京シビックホール 大ホール
大阪公演
日時：11月14日（金）午後5時開場／午後6時開演
会場：NHK 大阪ホール
