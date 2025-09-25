◇テニス男子木下グループ・ジャパン・オープン第2日（2025年9月25日 東京・有明テニスの森公園）

シングルス1回戦で世界ランキング157位の西岡良仁（ミキハウス）は、同30位のルチアーノ・ダルデリ（イタリア）に6―7、3―6のストレートで敗れた。

第1セットは第3ゲームを先にブレークした西岡。直後のゲームをブレークバックされ、タイブレークの末に先取されると、第2セットは第6ゲームから4ゲームを連取され、初戦で姿を消すことになった。

試合終了から約1時間後、会見に応じた西岡は「テニス自体は比較的良かった。今日もほしいポイント、1点が遠かった」と自己分析。10度あったブレークポイントを全て逃して敗れた2週間前のデビス杯同様、再びあと1ポイントに泣かされた。

これで7月のムバダラ・シティDCオープンで2回戦に進んだのを最後に、下部大会を含めて7大会連続の1回戦負け。今年は肩や腰の不調に悩まされてはいるものの、「ここまで（不調が）長いのは初めて。いつかは抜けると思うが、いつかとは言えない」と首をひねった。