¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎËö¾¾µÁµ¬¡¦ÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¸¦µæ²ñ²ñÄ¹¤Ï25Æü¡¢²­Æì¸©Ä£¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÊÆ·³¤ËÆÃ¸¢¤òµö¤¹ÃÏ°Ì¶¨Äê¤ò½ä¤ê¡¢Ç¯Æâ¤Ë²þÄê°ÆºîÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ïº£¸åµÍ¤á¤ë¡£24Æü¤«¤é¸¦µæ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½°±¡µÄ°÷½½¿ô¿Í¤È¶¦¤Ë¡¢ÊÆ·³²Å¼êÇ¼´ðÃÏ¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡Ëö¾¾»á¤é¸¦µæ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï24Æü¡¢ÊÆ·³µ¡¤¬Çú²»¤ò¶Á¤«¤»¤ÆÎ¥ÃåÎ¦¤¹¤ë´ðÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¸å¡¢Æ±¸©²­Æì»Ô¤Ç¶¨Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«¤­¡¢Î°µåÂç¤Î»³ËÜ¾Ï»Ò½Ú¶µ¼ø¤«¤é¶¨Äê¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÊ¹¤­¼è¤Ã¤¿¡£25Æü¤Ë¤Ï²­Æì¸©¤Î¶Ì¾ë¥Ç¥Ë¡¼ÃÎ»ö¤È¸©Ä£¤ÇÌÌ²ñ¤·¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡£

¡¡Æ±²ñ¤ÎÄÅÂ¼·¼²ð½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¼«Ì±ÁíºÛÁª¤ÎÁèÅÀ¤ËÃÏ°Ì¶¨Äê¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡ÖÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£