³ÆÇ¯Âå¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡Ö2Ëç½Å¤Í¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥¹¥á¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤â°·¤¦ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡×
º£²ó¤Ï¡ØPEANUTS¡Ù¤Î75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö2Ëç½Å¤Í¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡ÚPEANUTS75¼þÇ¯¡Û2Ëç½Å¤Í¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×
²Á³Ê¡§8,990±ß(ÀÇ¹þ)
Ä¹¤µ¡§Ìó50¡Á55cm(¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼´Þ¤à)¡¢¥Ø¥Ã¥ÉÌó3cm(Î±¤á´Ä´Þ¤à)
ÁÇºà¡§¿¿ï«¤Ë¹ç¶â¡¦¶â¿§¤á¤Ã¤¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¥¬¥é¥¹
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¼ýÇ¼BOX
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È¡×
¢¨¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¶¯¤¤¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¥á¥¿¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤«¤é³°¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¥¢¥¯¥ê¥ë¤Î°õ»úÉôÊ¬¤Ï¡¢¶¯¤¯¤³¤¹¤ë¤ÈÇí¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨1ËçÌÜ¤È2ËçÌÜ¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤Ï¤Í¤¸¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤Î¤ß²ÄÇ½¡Ê1Ëç¤º¤Ä³°¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢1ËçÌÜ¤È2ËçÌÜ¤Î½çÈÖ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨²Ã¹©¤ÎÆÃÀ¾å¡¢»Å¾å¤¬¤êÀ£Ë¡µÚ¤Ó¿§¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Â¿¾¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ØPEANUTS¡Ù¥³¥ß¥Ã¥¯ÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê200¸Ä¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö2Ëç½Å¤Í¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤¬¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¤«¤éÅÐ¾ì¡£
2Ëç½Å¤Í¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢¹âµé´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡ª
¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤Î1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Î¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×3¼ïÎà¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯3¤«½ê¤Ë¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ù
2ËçÌÜ¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¢¥¯¥ê¥ëÉôÊ¬¤Ë¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤È75¼þÇ¯¤Î±ÑÊ¸»ú¤ò¥×¥ê¥ó¥È¡£
¤É¤Á¤é¤âÇö¤¤¶â¿§¤Î¥á¥Ã¥¤ò¤Û¤É¤³¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡ª
¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¤ä¤äÄ¹¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î±¤á¤ë°ÌÃÖ¤ÇÄ¹¤µ¤ÎÈùÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æâ³¸¤Ë75¼þÇ¯µÇ°¤òÇó²¡¤·¤·¤¿ÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤âÌ¥ÎÏ¡£
³ÆÇ¯Âå¤Î¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿75¼þÇ¯µÇ°¥¢¡¼¥È¤Ë¿´ÃÆ¤à¡¢¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ç¤¹¡ù
75¼þÇ¯µÇ°¥¢¡¼¥È¤Ç¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡£
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×2Ëç½Å¤Í¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ù
