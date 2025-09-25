【速報】岸田文雄前総理襲撃　2審も懲役10年　木村隆二被告（26）の控訴を棄却　大阪高裁　「裏金もらってるんですか？告訴します」などと発言し退廷…

2023年4月に、岸田文雄総理（当時）が演説をしていた会場で、爆発物が投げ込まれた事件。1審で懲役10年を言い渡された木村隆二被告（26）は、その判決を不服として控訴していましたが、大阪高裁は9月25日、控訴を棄却しました。



▽「未必的な殺意があった」1審は殺人未遂罪を認定



1審判決によりますと、木村隆二被告（26）は2023年4月、衆議院和歌山1区の補欠選挙の応援演説で和歌山市の漁港を訪れていた岸田文雄総理（当時）らに向かって、金属製の容器に黒色火薬を詰めた手製の爆弾を投げ、演説を聴いていた人と警察官の計2人にけがをさせました。



