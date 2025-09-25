ギレルモ・デル・トロ監督、約7年ぶりに公式来日！ 新作映画をゲームクリエイター・小島秀夫と語り合う
Netflix映画『フランケンシュタイン』ジャパンプレミア上映会が9月24日に行われ、ギレルモ・デル・トロ監督が約7年ぶりの公式来日。イベントにはデル・トロと長年の友人であるゲームクリエイターの小島秀夫も駆けつけ、本作への熱いこだわりを想いが語られた。
【写真】オスカー・アイザック主演 ギレルモ・デル・トロ監督の世界観が広がる『フランケンシュタイン』場面写真ギャラリー
デル・トロ流の新たな“フランケンシュタイン”が完成。才能に恵まれるも尊大なヴィクター・フランケンシュタイン博士（オスカー・アイザック）が、恐ろしい実験によって怪物（ジェイコブ・エロルディ）に命を吹き込むが、博士と悲劇の怪物を待つのは破滅への道だった…。
ジャパンプレミア上映会には約470人のファンが集まり、舞台あいさつ前に本編を鑑賞。感動と興奮に会場中が包まれる中、本作の監督・脚本を務めるギレルモ・デル・トロが登場すると、盛大な拍手と歓声が贈られた。
ステージにはスペシャルゲストとして、デル・トロと親交の深いゲームクリエイターの小島秀夫も登壇。デル・トロは友人との再会に穏やかな表情を見せつつ、興奮冷めやらぬファンに対して「幼少期からこの作品を創りたいと願っていました。本作は自分にとって個人的な作品になっているので、皆さんと共有できることを嬉しく思います」とあいさつ。続けて小島も「デル・トロ大好き小島でございます！ デル・トロ監督ファンとして、彼が究極の『フランケンシュタイン』という作品を創ることが本当に嬉しいですし、彼と一緒にこの場に立てて嬉しいです」と語った。
トークセッションでは、作品が完成したことについてデル・トロが「学校に通い始めた子供が家に帰ってくるのを待っているような気持ちです」と想いを語る。一足先に鑑賞した小島は、「“フランケンシュタイン”の物語はこれまでいっぱい観てきましたが、本当に美しくて優しい映画でした。“作る側”のフランケンシュタインと“作られる側”のモンスターという二者の関係を父と子の関係に消化したことに、他との違いを感じて驚きました。また、章ごとに二者の視点で物語が語られることで、今まで見えなかったフランケンシュタインを感じることができ、さすがマイフレンド、デル・トロ！と思いました」と、本作への熱い感想を。
デル・トロは「親密さと壮大さが同時に存在することが大事でした。大きな世界観の中でも、親密な関係を描きたかったんです」と作品を手掛けるうえでのこだわりを明かした。己の欲望に駆られたフランケンシュタイン（オスカー・アイザック）が生み出した“怪物”（ジェイコブ・エロルディ）の存在を通して、人間とは何か、そして真のモンスターとは何かという問いを投げかける本作。
これまで幾度となく映像化され、今日まで語り継がれてきた名作を今回、自らの手で新しくよみがえらせるに至った経緯をデル・トロは「7歳の頃にこの作品と出会いました。私の故郷では毎週日曜日に協会でホラー映画が放送されていました。そこでホラー映画を観ている中で、モンスターたちを観て学ぶことがありました。私自身が怪物でもあるとそこで感じたんです。自分自身、奇妙で理解されない経験もあって、モンスターのように人から好かれないところが私のようだなと思いました。彼のような“不完全な姿”に美しさを感じました」と明かす。
「そして11歳のときに原作を読み、誰もまだこの作品の精神を描いていないと思い、若いながらにこの映画を創りたいと思いました40代になって子供ができたときには父子関係についても描きたいと思ったので、私にとって長い経緯を持った作品になっているんです」と語った。
劇中ではキャストの演技も光るが、デル・トロ監督は「役者は仕事の8割を占めてくれます。いい役者を集めれば伝えたいことが伝わるんです。俳優たちは素晴らしかったです。ジェイコブの目を見たとき、完璧な怪物を演じてくれると確信しましたし、彼も自分から自信を語ってくれました。オスカー・アイザックとの相性も完璧でしたし、ミア・ゴスも役者として素晴らしかったです」と俳優陣のすばらしさについても熱弁。
小島から「フランケンシュタインといえば縫い目が特徴だと思うのですが今回はそうではなかったのどうしてですか？」と聞かれると、デル・トロは「通常フランケンシュタインは交通事故に遭ったような傷を負っていますが、ビクターは芸術家なんです。彼が創りあげた怪物は、部位ごとに他の身体から用いて創られています。芸術として扱っているんです」と回答した。
最後に、小島から「彼の作品は普通の“モンスター映画”ではなく、皆さんも“自分もモンスターなのではないか”と、皆さん問うのではないでしょうか。これから10年20年たっても何回も反芻するような映画になっていると思います。ジェイコブのフィギュアがほしいです（笑）」と言葉が贈られた。
デル・トロも「今のような時代に生きる中で、“違う存在を受け入れる”というのは稀なことだと思います。違う者同士がお互いを理解することができる、そういうことが私にとっても素晴らしい開放をもたらした作品になりました。小島さんとも長年お互い支えあってきました。心より感謝申し上げます」とメッセージを。デル・トロの本作に込めた熱い想いが惜しみなく披露された舞台あいさつは、多くの歓声と熱気に包まれつつ幕を閉じた。
Netflix映画『フランケンシュタイン』は一部劇場にて10月24日より公開。Netflixにて11月7日より独占配信。
【写真】オスカー・アイザック主演 ギレルモ・デル・トロ監督の世界観が広がる『フランケンシュタイン』場面写真ギャラリー
デル・トロ流の新たな“フランケンシュタイン”が完成。才能に恵まれるも尊大なヴィクター・フランケンシュタイン博士（オスカー・アイザック）が、恐ろしい実験によって怪物（ジェイコブ・エロルディ）に命を吹き込むが、博士と悲劇の怪物を待つのは破滅への道だった…。
ステージにはスペシャルゲストとして、デル・トロと親交の深いゲームクリエイターの小島秀夫も登壇。デル・トロは友人との再会に穏やかな表情を見せつつ、興奮冷めやらぬファンに対して「幼少期からこの作品を創りたいと願っていました。本作は自分にとって個人的な作品になっているので、皆さんと共有できることを嬉しく思います」とあいさつ。続けて小島も「デル・トロ大好き小島でございます！ デル・トロ監督ファンとして、彼が究極の『フランケンシュタイン』という作品を創ることが本当に嬉しいですし、彼と一緒にこの場に立てて嬉しいです」と語った。
トークセッションでは、作品が完成したことについてデル・トロが「学校に通い始めた子供が家に帰ってくるのを待っているような気持ちです」と想いを語る。一足先に鑑賞した小島は、「“フランケンシュタイン”の物語はこれまでいっぱい観てきましたが、本当に美しくて優しい映画でした。“作る側”のフランケンシュタインと“作られる側”のモンスターという二者の関係を父と子の関係に消化したことに、他との違いを感じて驚きました。また、章ごとに二者の視点で物語が語られることで、今まで見えなかったフランケンシュタインを感じることができ、さすがマイフレンド、デル・トロ！と思いました」と、本作への熱い感想を。
デル・トロは「親密さと壮大さが同時に存在することが大事でした。大きな世界観の中でも、親密な関係を描きたかったんです」と作品を手掛けるうえでのこだわりを明かした。己の欲望に駆られたフランケンシュタイン（オスカー・アイザック）が生み出した“怪物”（ジェイコブ・エロルディ）の存在を通して、人間とは何か、そして真のモンスターとは何かという問いを投げかける本作。
これまで幾度となく映像化され、今日まで語り継がれてきた名作を今回、自らの手で新しくよみがえらせるに至った経緯をデル・トロは「7歳の頃にこの作品と出会いました。私の故郷では毎週日曜日に協会でホラー映画が放送されていました。そこでホラー映画を観ている中で、モンスターたちを観て学ぶことがありました。私自身が怪物でもあるとそこで感じたんです。自分自身、奇妙で理解されない経験もあって、モンスターのように人から好かれないところが私のようだなと思いました。彼のような“不完全な姿”に美しさを感じました」と明かす。
「そして11歳のときに原作を読み、誰もまだこの作品の精神を描いていないと思い、若いながらにこの映画を創りたいと思いました40代になって子供ができたときには父子関係についても描きたいと思ったので、私にとって長い経緯を持った作品になっているんです」と語った。
劇中ではキャストの演技も光るが、デル・トロ監督は「役者は仕事の8割を占めてくれます。いい役者を集めれば伝えたいことが伝わるんです。俳優たちは素晴らしかったです。ジェイコブの目を見たとき、完璧な怪物を演じてくれると確信しましたし、彼も自分から自信を語ってくれました。オスカー・アイザックとの相性も完璧でしたし、ミア・ゴスも役者として素晴らしかったです」と俳優陣のすばらしさについても熱弁。
小島から「フランケンシュタインといえば縫い目が特徴だと思うのですが今回はそうではなかったのどうしてですか？」と聞かれると、デル・トロは「通常フランケンシュタインは交通事故に遭ったような傷を負っていますが、ビクターは芸術家なんです。彼が創りあげた怪物は、部位ごとに他の身体から用いて創られています。芸術として扱っているんです」と回答した。
最後に、小島から「彼の作品は普通の“モンスター映画”ではなく、皆さんも“自分もモンスターなのではないか”と、皆さん問うのではないでしょうか。これから10年20年たっても何回も反芻するような映画になっていると思います。ジェイコブのフィギュアがほしいです（笑）」と言葉が贈られた。
デル・トロも「今のような時代に生きる中で、“違う存在を受け入れる”というのは稀なことだと思います。違う者同士がお互いを理解することができる、そういうことが私にとっても素晴らしい開放をもたらした作品になりました。小島さんとも長年お互い支えあってきました。心より感謝申し上げます」とメッセージを。デル・トロの本作に込めた熱い想いが惜しみなく披露された舞台あいさつは、多くの歓声と熱気に包まれつつ幕を閉じた。
Netflix映画『フランケンシュタイン』は一部劇場にて10月24日より公開。Netflixにて11月7日より独占配信。