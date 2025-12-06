日比谷エリアにて“魔法のような瞬間”をコンセプトにした「HIBIYA Magic Time Illumination 2025」を期間限定開催！

期間中、日比谷ステップ広場に、2025年12月5日公開予定のディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『ズートピア２』をイメージしたツリーが登場します☆

日比谷エリア「HIBIYA Magic Time Illumination 2025」

実施期間：2025年11月13日(木)〜2026年2月28日(土)

※実施期間はエリアにより異なります

点灯時間：16:00〜23:00

開催場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／6Fパークビューガーデン／日比谷仲通り

主催：一般社団法人日比谷エリアマネジメント／東京ミッドタウン日比谷／日比谷シャンテ

協力：株式会社帝国ホテル／公益財団法人 東京都公園協会

“魔法のような瞬間”をコンセプトに、映画や音楽と親和性の高い“エンターテインメントの街・日比谷”の特性を活かしたイルミネーションイベント「HIBIYA Magic Time Illumination」が2025年も開催！

© 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

2025年は日比谷ステップ広場に、ディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『ズートピア２』をイメージしたツリーが登場します。

2024年から2倍の高さとなった約8メートルのメインツリーを中心に、周辺にはデコレーションされたキューブ型オブジェによるトゥインクリーイルミネーションを設置。

訪れる時間帯によって変化するイルミネーションプログラムやBGMとツリー、キューブが連動した光の演出が楽しめる、今までよりもダイナミックで華やかな光の空間が楽しめるスポットです。

さらに、日比谷仲通りやパークビューガーデンなど各エリアでも趣向を凝らしたイルミネーションが展開され、冬の街歩きを彩ります☆

ディズニー映画『ズートピア２』 presents HIBIYA Magic Time SQUARE 2025

実施期間：2025年11月13日（木）〜12月25日（木）

点灯時間：16:00〜23:00

開催場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場

主催：東京ミッドタウン日比谷

協力：一般社団法人日比谷エリアマネジメント

協賛：ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』

日比谷ステップ広場で開催するHIBIYA Magic Time SQUARE 2025では、ディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『ズートピア２』の世界観を表現したイルミネーションが登場。

広場の中心には高さ8mのメインツリーがそびえ立ち、映画に登場するさまざまな動物たちをイメージしたオーナメントで華やかに装飾されます。

特別演出の楽曲には、シャキーラ氏が歌う劇中歌「Zoo」を起用。

キャッチーで冒険心あふれるポップソングに合わせて、光と音楽が織りなすフルカラーのイルミネーションが広場全体を彩り、まるで映画の世界に入り込んだかのような体験が届けられます。

※特別演出は30分に1回(90秒)実施されます

そして、ステップ広場の階段にもかわいいデコレーションが。

ジュディとニック、ゲイリー、フラッシュなど劇中に登場するキャラクターたちが描かれています。

HIBIYA AREA ILLUMINATION

「HIBIYA AREA ILLUMINATION」（2024年の様子）

実施期間：2025年11月13日（木）〜2026年2月28日（土）

点灯時間：16:00〜23:00

実施場所：日比谷仲通り

主催：一般社団法人日比谷エリアマネジメント／東京ミッドタウン日比谷

東京ミッドタウン日比谷の周辺エリア・日比谷仲通りを中心とした「HIBIYA AREA ILLUMINATION」では、フルカラーとホワイトを組み合わせたイルミネーションを展開し、上質で奥行きのある光景を演出。

「HIBIYA AREA ILLUMINATION」（2024年の様子）

2025年は、落ち着いた色彩演出で構成し、イルミネーションの変化する光の美しさを楽しめるプログラムとなっています。

PARK VIEW WINTER GARDEN

「PARK VIEW WINTER GARDEN」（2024年の様子）

実施期間：2025年11月13日（木）〜2026年2月28日（土）

点灯時間：16:00〜23:00

開催場所：東京ミッドタウン日比谷6F パークビューガーデン

主催：東京ミッドタウン日比谷

芝生エリアをフルカラーイルミネーションで演出し、周囲の植栽には白色の光が施される、東京ミッドタウン日比谷 6階のパークビューガーデン。

音楽演出とあわせて、開放的な屋外空間で特別なひとときが提供されます。

環境を配慮したサステナブルな取り組み

環境を配慮したサステナブルな取り組みとして、イルミネーションには、グリーン電力を活用。

グリーン電力とは、住宅用太陽光発電由来の環境価値を活用して実質再エネ化するもので、環境に優しいエネルギーです。

さらに「PARK VIEW WINTER GARDEN」では、植物や微生物の力で発電するボタニカルライトを使用した環境と共存したイルミネーションが展開されます。

「ディズニー映画『ズートピア２』 presents HIBIYA Magic Time SQUARE 2025」も開催される、特別なイルミネーション。

日比谷エリアにて2025年11月13日より開催される「HIBIYA Magic Time Illumination 2025」の紹介でした☆

※情報は変更になる可能性があるため、来場の際は公式HPを確認ください

