¥Ù¥¹¥È¥×¥ìー¥äー¤Ï¥è¥¥Ã¥Á¡¢5Ç¯¸å¤Ï¥¦¥§¥ó¥Óー¡¿¡ØESPN¡Ù¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¥µー¥Ù¥¤·ë²Ì②
¡¡9·î23Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤¬¡¢NBA¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¡È¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¥µー¥Ù¥¤¡É¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤ÎMVPÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Î¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¤¬¥È¥Ã¥×¤Î7É¼¤ò³ÍÆÀ¡£2°Ì¤Ë¤Ï²¦¼Ô¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤Î¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡ÊSGA¡Ë¡¢3°Ì¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡¢4°Ì¤Ë¤â¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤Î¡È¥¦¥§¥ó¥Óー¡É¤³¤È¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤È¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë4Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×4¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¹¥È¥×¥ìー¥äーÉôÌç¤Ç¤Ï¥è¥¥Ã¥Á¤¬19É¼¤ÇÂ¾¤ò°µÅÝ¡£¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ç¤Ï¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¤¬11É¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢5Ç¯¸å¤Î2030Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¹¥È¥×¥ìー¥äーÉôÌç¤Ï¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤¬16É¼¤Ç2°Ì°Ê²¼¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ìー¥äーÉôÌç¤Ï¥«¥êー¤¬ºÇÂ¿ÆÀÉ¼[¼Ì¿¿]=Getty Images
¡¡10·î22Æü¤Î2025－26¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤Þ¤Ç1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬²óÅú¤·¤¿·ë²Ì¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£Âè2ÃÆ¤Ç¤ÏÁª¼êÊÔ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢¨°Ê¹ß¥Áー¥àÌ¾¤ÏÎ¬¾Î¡¢½êÂ°¤ÏÆüËÜ»þ´Ö9·î24Æü½ªÎ»»þÅÀ
¢¡¢£¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¥µー¥Ù¥¤·ë²Ì②Áª¼êÊÔ
¡¦º£¥·ー¥º¥ó¤ÎMVP¤Ï¡©
£±°Ì ¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¡Ê¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡Ë¡§7É¼
£²°Ì ¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡§5É¼
£³°Ì ¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¡§4É¼
£´°Ì ¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡Ê¥¹¥Ñー¥º¡Ë¡§2É¼
£µ°Ì ¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§1É¼
ー°Ì ¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¡§1É¼
¡¦¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¹¥È¥×¥ìー¥äー¤Ï¡©
£±°Ì ¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¡Ê¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡Ë¡§19É¼
£²°Ì ¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¡§1É¼
¡¦2030Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥×¥ìー¥äー¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ï¡©
£±°Ì ¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡Ê¥¹¥Ñー¥º¡Ë¡§16É¼
£²°Ì ¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¡§2É¼
£³°Ì ¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡§1É¼
ー°Ì ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§1É¼
¡¦¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï¡©
£±°Ì ¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¡Ê¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡§11É¼
£²°Ì ¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¡§8É¼
£³°Ì ¥É¥Î¥Ð¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ê¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡§1É¼
¡¦5Ç¯¸å¥Ù¥¹¥È¥×¥ìー¥äー¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï¡©
£±°Ì ¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¡§11É¼
£²°Ì ¥¯ー¥Ñー¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¡Ê¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§5É¼
£³°Ì ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§2É¼
£´°Ì ¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Ð¥ó¥±¥í¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ë¡§1É¼
ー°Ì ¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡§1É¼
¡¦º£¥·ー¥º¥ó¤Î¿·¿Í²¦¤Ï¡©
£±°Ì ¥¯ー¥Ñー¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¡Ê¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§19É¼
£²°Ì ¥³¥ó¡¦¥«¥Ë¥Ã¥×¥ë¡Ê¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¡Ë¡§1É¼
¡¦º£Ç¯¤Î¿·¿Í¤¿¤Á¤Î¤¦¤Á5Ç¯¸å¥Ù¥¹¥È¥×¥ìー¥äー¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ï¡©
£±°Ì ¥¯ー¥Ñー¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¡Ê¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§18É¼
£²°Ì ¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ïー¥Ñー¡Ê¥¹¥Ñー¥º¡Ë¡§1É¼
ー°Ì ¥¨ー¥¹¡¦¥Ù¥¤¥êー¡Ê¥¸¥ã¥º¡Ë¡§1É¼
¡¦2026－27¥·ー¥º¥ó³«Ëë»þ¤Ë¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¡©
£±°Ì ¥ì¥¤¥«ー¥º¡§7É¼
£²°Ì ¸½Ìò°úÂà¡§5É¼
£³°Ì ¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡§4É¼
£´°Ì ¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡§2É¼
£µ°Ì ¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡§1É¼
ー°Ì ¥Òー¥È¡§1É¼
¡ÚÆ°²è¡Ûºòµ¨ÂÐÀï¤·¤¿¥è¥¥Ã¥Á¤È¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª