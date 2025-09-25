メッシが憧れの天才から賛辞を受ける「まだ自分を見たことのない誰かのためにプレーしているんじゃないか」
アルゼンチン代表のアシスタントコーチを務めるパブロ・アイマール氏が、母国の英雄であるFWリオネル・メッシに賛辞を贈った。アルゼンチン『TyCスポーツ』が伝えている。
現役時代に世界屈指のファンタジスタとして活躍し、メッシが憧れていた選手とされるアイマール氏。代表での共演経験もある後輩を次のように評した。
「メッシは一度もプランを裏切ったことがないんだ。例えば、土曜の16時にバルセロナの試合があったとすると、彼は絶対に期待を裏切らない」
「映画館に行けば、映画が面白かったり、つまらなかったりするかもしれないけど、メッシは決して裏切らないんだ。(元テニス選手のロジャー・)フェデラーもそうだし、(元バスケ選手のマイケル・)ジョーダンもそうだ」
「これは人が受けられる最大の賛辞だと思う。時々、彼はまだ自分を見たことのない誰かのためにプレーしているんじゃないかと思うんだ」
アイマール氏は自身のプレーのように独特な表現で、メッシの輝かしいキャリアを称えた。
現役時代に世界屈指のファンタジスタとして活躍し、メッシが憧れていた選手とされるアイマール氏。代表での共演経験もある後輩を次のように評した。
「メッシは一度もプランを裏切ったことがないんだ。例えば、土曜の16時にバルセロナの試合があったとすると、彼は絶対に期待を裏切らない」
「これは人が受けられる最大の賛辞だと思う。時々、彼はまだ自分を見たことのない誰かのためにプレーしているんじゃないかと思うんだ」
アイマール氏は自身のプレーのように独特な表現で、メッシの輝かしいキャリアを称えた。