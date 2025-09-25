「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２５日午後１時現在でレーザーテック<6920.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



レーザーテクは前日終値近辺でのもみ合い。前日のザラ場高値まで直近４営業日で約５６００円も株価水準を切り上げていたことで、目先利益確定売りの動きが観測されるが、押し目買い意欲も活発で容易に下がらない状況となっている。昨年５月につけた上場来高値４万５５００円と比較すると現在は依然として半値以下の水準にあり、同社株の持ち高を大幅に減らしていた機関投資家に買いポジションを高める動きが株価に浮揚力を与えているもよう。ここ、米国株市場では同社の主要顧客でもあるインテル＜INTC＞が株価を大幅上昇させていることも刺激材料となっているようだ。



