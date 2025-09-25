パナソニック株式会社は、フルサイズミラーレスカメラ用のLマウントレンズ「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.（S-R100500）」を11月20日（木）に発売する。希望小売価格は30万5,800円。

5倍ズームに対応するLUMIX Sシリーズレンズ初の超望遠ズームレンズ。別売のテレコンバーターにも対応し、例えば2倍の「DMW-STC20」と組み合わせれば、最長1,000mmでの撮影が可能となる。野生動物、鉄道、飛行機、風景など幅広い撮影シーンで活用できるとしている。

LUMIX S1IIに取り付けたイメージ

レンズ構成はUEDレンズ2枚、EDレンズ2枚、UHRレンズ2枚を含む12群19枚。レンズ構成の最適配置とデュアルフェイズリニアモータの採用により、超望遠ズームレンズながら全長約196.1mmの小型化を実現した。

三脚座を外したイメージ

光学式手ブレ補正を搭載。対応カメラのボディ内手ブレ補正との連動制御「Dual I.S. 2」にも対応しており、最大7.0段の補正効果を持つ。

フォーカスリングに絞り値などの撮影設定を割り当て、コントロールリングとして使うことも可能。鏡筒部にはフォーカスボタンを配置し、ハイブリッドズームなどの撮影機能を即座に呼び出せる。フォーカスリングの回転方向の変更もできる。

レンズ構成：12群19枚（UEDレンズ2枚、EDレンズ2枚、UHRレンズ2枚） 最小絞り：F29-40 絞り枚数：11枚羽根（円形虹彩絞り） 最短撮影距離：0.80m（広角端）、1.50m（望遠端） 最大撮影倍率：0.16倍（広角端）、0.36倍（望遠端） フィルター径：82mm 外形寸法：φ92.0mm×約196.1mm 質量：約1,285ｇ※レンズフード、フロントキャップ、リアキャップ、三脚座は含まず