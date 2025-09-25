北日銀、今期配当を30円増額修正

北日本銀行 <8551> [東証Ｐ] が9月25日後場(13:30)に配当修正を発表。26年3月期の上期配当を従来計画の50円→65円に大幅増額し、下期配当も従来計画の50円→65円に増額修正した。年間配当は130円(前期は100円)となる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

株主還元方針の変更に伴い、当期配当予想について、従来予想の中間期50円、期末50円の年間100円の配当から、各期15円増額し中間期65円、期末65円とし、年間配当は30円増配の130円に修正することといたしました。＜株主還元方針＞地域金融機関として、自己資本の充実による持続可能な経営基盤確保を基本としつつ、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向35％を目安とするとともに、機動的な自己株式の取得により、株主利益と資本収益性の向上を図ってまいります。さらに、2030年3月期までに配当性向40％を目指すものといたします。

