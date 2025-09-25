アイドルグループ「PASSPO☆」の元メンバーで女優の奥仲麻琴（31）が25日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を報告した。

奥仲は「いつも応援してくださっている皆さまへ これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と記し、直筆署名入りの文書を投稿した。

文書では「私事で大変恐縮ですが この度新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と妊娠を報告。「現在は安定期に入り 冬に出産を予定しております」とつづった。

「今は体調も落ち着き 穏やかな日々を過ごしています」としたうえで「これからも変わらずお仕事に向き合いながら日々を大切に過ごしていきたいと思います 温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。

奥仲は09年から「ぱすぽ☆（後のPASSPO☆）」のメンバーとして芸能活動を開始。15年にグループを卒業後は女優やグラビアアイドルなどで活躍し、NHK連続テレビ小説「半分、青い。」、日本テレビ「MARS〜ただ、君を愛してる〜」などに出演した。

昨年5月に一般男性との結婚を発表していた。