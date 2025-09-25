女優の柴田理恵（66）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。舞台公演を警察官に囲まれた経験を明かした。

1984年にタレントの久本雅美らと劇団「WAHAHA本舗」を立ち上げた柴田。かつて経験した舞台公演でのエピソードとして、「お客様の中で、“この劇団は裸になってお客さんに見せてる”って電話をした方がいた」と告白。そのため刑事から「今日はこの舞台を観劇します」と言われ、ステージを数十人の警察官が見守る事態となったという。

しかし柴田は「でも私たちはそんなことはやってない」といい、劇団の芸風について「私たちは隠すことが“美”なんだから。見えそうで見えないところが面白い」と説明。いざ公演が始まると、刑事らの様子について「3時間すーっと立って、扉のところで見てた」と振り返ったが、終盤には「チラっと見たら、なんとなく楽しそうにしてらっしゃる。あれ？っと思って」と打ち明けた。

そして何も起こらないままエンディングに突入。出演者や観客が拍手で沸く中、久本が「おい柴田、あの人たちのところに行ってみよう」と勧誘。警戒中の警察官のもとへ向かうと、「“楽しかった〜！？”って言ったらハイタッチをしてくれた」と回想。「楽しかったんだな〜良かったなぁと思って」と語っていた。