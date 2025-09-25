筑波大付属病院（茨城県つくば市）は２４日、記者会見を開き、臓器移植法施行前の１９８４年に全国で初めて行った脳死下の膵（すい）腎同時移植について今月、４１年ぶりに実施したと発表した。

副病院長の小田竜也・筑波大医学医療系消化器・移植外科教授（６１）が「人的資源やチームワークがあり、学術研究が行える大学としての使命」と述べ、膵腎同時移植再開への決意を新たにした。（嶋村英里）

同病院は現在、県内で唯一移植を手がけている。８４年以来、人員不足などから膵腎同時移植は行ってこなかったが、ようやく今回、態勢が整ったという。

発表によると、重症頭部外傷で１８日に脳死と判定された島根大医学部付属病院の２０歳代男性から、重度の糖尿病を患う筑波大付属病院の３０歳代男性に移植された。男性の容体は安定しているという。

今回の移植では、同病院の医師たちが島根大医学部付属病院に出向いて臓器を摘出し、飛行機で運搬したという。医師たちは、島根県で２０日午前５時３５分〜午前７時５８分に摘出の手術を実施。その日のうちにつくば市に戻り、筑波大付属病院で同日午後３時４３分に手術を始め、翌２１日午前０時５５分に終えた。米国で移植を学んだ外科医や麻酔科医、看護師ら約２０人が携わった。

移植チームのリーダーを務めた小田教授は、会見で「臓器を提供してくださったドナーとご家族の尊いご意志に心より感謝申し上げる。注意深く術後管理を続けている」と報告した。

一方、働き方改革などを背景に、移植を担う医師や施設が減っている現状にも触れ、「ごく一握りの移植外科医のボランティア精神に甘えたままでは、持続性が保たれない。診療報酬増額などの取り組みが必要」と訴えた。

大井川知事は２４日の定例記者会見で、今回の移植について「非常にすばらしい、うれしいニュース」と語った。その上で「医師が不足している外科などの診療科に必要な人材を供給できるような仕組みを考えなくてはいけない」と指摘した。