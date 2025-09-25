【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は２４日、人工知能（ＡＩ）の平和利用に関する首脳級会合を開いた。

国連のアントニオ・グテレス事務総長は、人間の関与なしに攻撃を行う自律型致死兵器システム（ＬＡＷＳ）の禁止を求め、来年までに法的拘束力のある規制枠組みを整えるべきだと訴えた。各国から支持が相次いだが、米国は「国際機関による統制を拒否する」として反対を表明した。

グテレス氏は「ＡＩが兵器化され、最近の紛争の現場で実験的に使われている」と指摘し、ＬＡＷＳなどの規制やルールが欠如すれば、「兵器開発や深刻な誤用が加速する」と懸念を示した。

会合を主催した今月の議長国・韓国の李在明（イジェミョン）大統領は「各国が結束して責任ある利用を徹底する必要がある」と語った。英国のデビッド・ラミー副首相も「国連で団結し、ＡＩを平和と安全保障の強化につなげるべきだ」との見解を示した。

これに対し、米国のマイケル・クラチオス大統領補佐官兼科学技術政策局長は「ＡＩは国家の独立と主権の問題だ」と反発した。ＡＩについては「国際機関による中央集権的な統制や多国間協調の取り組みは拒否する」と主張した。