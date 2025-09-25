BE:FIRSTが、9月27日発売の『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』11月号特装版（増刊）カバーに登場する。

特装版（増刊）のみで入手できる別冊付録「ヌメロ・トウキョウ オム」では、デビュー4年目を迎えた彼らが「4年目のラブレター」と題し、メンバー同士、そしてBESTYへの“愛”を語る24ページの大特集。現在の心境を深く掘り下げたソロインタビューも収録し、彼らの歩み、いまの想いと愛を余すことなく伝える。

メンバー同士の絆、そしてBESTYへの想いを込めた特別な一冊には、SKY-HIからBE:FIRSTへのラブレターも掲載。メンバーそれぞれの魅力や今後の展望、グループとしての強みなど愛を込めて語っているとのこと。さらに裏表紙には、“LOVE LETTER”にちなんでメンバーがウィンクをする特別なカットが掲載されている。

◆ ◆ ◆

【インタビュー抜粋】

──メンバーのみなさんにラブレターを送るとしたら？

「このままの関係で、この先も一緒にいたい」と伝えたいですね。お互い気を使わず、メンバー同士がいちばんの理解者としていられたら最高です。（JUNON）

──もしもメンバーにラブレターを書くなら？

4年間、一緒に切磋琢磨していろいろなことを乗り越えてきたし、ポジティブなメンバーの姿を見て元気をもらってきました。僕の誕生日には、いつもよりも予算を上げたプレゼントをお待ちしてます（笑）。（SHUNTO）

「僕をBE: FIRSTのLEOにしてくれてありがとう」と書きます。もう、それに尽きますね。かつては勝手に孤独を感じる経験もあったけど、いま僕には心強い仲間がいる。私生活では抜けているメンバーも多いけれど、音楽面ではすごく頼もしいし、誇れる存在です。（LEO）

好きでやっていることだから努力とはまた違うかもしれないけど、技術を高めるためにそれぞれが熱意を持って継続している姿に、自分も感化されています。いつもありがとう。（MANATO）

──メンバーにラブレターを書くならどんな言葉を送りたいですか？

デビューをして、環境がガラッと変わり、芯がぶれ、グループが崩壊するというケースがある中で、みんなが芯を持ち、辛いことがあってもくじけることなく、甘いものを見てもぶれずにやっていてくれるおかげで今の空気の良さがあると思うので、「強くいてくれてありがとう」と伝えたいですね。（SOTA）

──いま、メンバーにラブレターを送るとしたら何を書きたいですか？

「CHU(ハート)」です！（笑） メンバーとは、結成当初から変わらず、ずっと仲が良いんです。一緒にいるからこそメンバーのすごさも感じますし、みんなの成長が刺激にもなるんです。それにライブ中、隣のメンバーを見た瞬間に、「このメンバーでよかったな」と思うこともありますし、支えてくれているなって感じることも多いですね。（RYUHEI）

◆ ◆ ◆

Photos : Kizen Styling：Yuji Yasumoto Hair：Yuki Oshiro Makeup：Ayako Chiba, Natsuho Makino, Kaya Aizawa Interview：Kana Yoshida, Kozue Matsuyama Edit & Text : Hisako Yamazaki