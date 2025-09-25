乃木坂46久保史緒里、卒業発表でナイナイ・星野源からのコメントに感謝「なんで知ってくださったのかな？」
【モデルプレス＝2025/09/25】乃木坂46の久保史緒里が、24日放送の「乃木坂46のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週水曜25時〜）に出演。自身の卒業について語った。
【写真】乃木坂46久保史緒里、自身の卒業に言及したラジオ収録の裏側
9月16日にグループ公式サイトにて、11月26日・27日に横浜アリーナで開催される卒業コンサートをもって、乃木坂46から卒業することを発表している久保。先週の同放送ではその心中なども語っていたが、この日の放送では「この1週間いろんな方から連絡が来ました。嬉しかった」と卒業を発表したことでたくさんの人から連絡が来たとしみじみと口にした。
また、星野源が9月23日放送の「星野源のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週火曜深夜1時〜）で久保の卒業について言及していたことについて、自身の口からは伝えていなかったため「なんで知ってくださったのかな？」と驚きつつ「触れていただいてありがとうございますっていう気持ち」だと感謝を口にした。
さらに「ナインティナインのオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週木曜25時〜）でナインティナインが「もう食べてもらわれへんのかな」「誰かが引き継ぎでやるはず」と久保の卒業や、久保をゲストに呼んでいた企画について語っていたことにも触れ「今後、シソとかパクチーどうするんだっていうお話されてましたけれども、（引き継ぎは）嫌だ。私が行く」と久保はこの場で断言。「何でも食べに行きますんで」と、クサヤの干物まであげてリクエストしていた。
この日はリスナーからも、久保の同ラジオも卒業へ、感謝の声が続々と届いた。元メンバーの新内眞衣が同ラジオのMCを久保に引き継ぐ際、新内から「3年はやってほしい」と伝えられていたことについてリスナーが言及すると、「覚えてなかったけど、良かった」と3年間同番組を続けることができてホッとした様子。リスナーに向けて「寂しがってくれた方も嬉しい」と語りかけていた。（modelpress編集部）
