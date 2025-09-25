¡ùTaku Takahashi¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¿·¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖFouRTe Project¡×¡¢³Ú¶Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡ùTaku Takahashi¡Êm-flo¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡¢7¿ÍÁÈ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFouRTe Project¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Æ¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥¥ß¤¬¥¥ß¤Ç¥¥ß¤À¤«¤é¡×¤¬9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖFouRTe Project¡×¤Ï¡¢¡È±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë7¿Í¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¿·»þÂå¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡£³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î°Õ¾¢¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿·õæÆ¡Ê¤Ä¤ë¤® ¤·¤ç¤¦¡Ë¡¢¶ê²»¥ì¥ª¡Ê¤¯¤ª¤ó ¤ì¤ª¡Ë¡¢ºó³Ú¤Ï¤ë¤Ò¡Ê¤µ¤¯¤é ¤Ï¤ë¤Ò¡Ë¡¢ºó³Ú¤Ï¤Å¤¡Ê¤µ¤¯¤é ¤Ï¤Å¤¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Æ¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¡Ê¤¢¤ë¤Æ ¤í¤Ù¤ë¤È¡Ë¡¢¿éÑàÎÇÌ¦¡Ê¤¹¤ª¤¦ ¤¤¤Å¤ß¡Ë¡¢¸æ±ÆÎú¡Ê¤ß¤«¤² ¤ì¤ó¡Ë¤Î7¿Í¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ùTaku Takahashi¡Êm-flo¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥¥ß¤¬¥¥ß¤Ç¥¥ß¤À¤«¤é¡×¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Ä°¤¯¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿·»þÂå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¡£ºî»ì¤Ï²¬Åè¤«¤ÊÂ¿¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ÏËêÅÄ¼Ó»Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü9·î25Æü21»þ¤«¤é¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬YouTube¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢²»³Ú³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖMake Hits Records¡×¤âÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¤È³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢²Î¾§ÎÏ¤ä¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢EXPG ENTERTAINMENT¤äÀöÂ³Ø±à²»³ÚÂç³Ø¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¡£¥ê¥¢¥ë¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡ùTaku Takahashi¡Êm-flo¡Ë¡Ê³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦ºî¶Ê¡Ë
m-flo¤Î¡ùTaku Takahashi¤Ç¤¹¡£º£²óFouRTe Project¤Î¡Ö¥¥ß¤¬¥¥ß¤Ç¥¥ß¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢FouRTe Project¤Ë¤È¤Ã¤Æ 1st single °ìÈÖºÇ½é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢·ë¹½ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëºî¤ë¡¢²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæ¤Ë¸½Âå¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
FouRTe Project¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ê¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¤¹¤´¤¯¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¤¢¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤«¾Ð¡Ë¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î¸ÄÀ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¡¢À§ÈóÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤ÈÈà¤é¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ËÍ¤â¡¢º£¸å¤È¤âÀ§Èó¡¢À©ºî¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²¬Åè¤«¤ÊÂ¿¡Êºî»ì¡Ë
FouRTe Project¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£²ó¡Ö¥¥ß¤¬¥¥ß¤Ç¥¥ß¤À¤«¤é¡×¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¢²¬Åè¤«¤ÊÂ¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÀ¤³¦¤òÀ²¤é¤·¡¢Ì¤Íè¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ï»þ¤Ë½ý¤Ä¤¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤´¤È¼õ¤±»ß¤á¹ç¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½å«¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Ì´¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤±¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
FouRTe Project¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¯¤Î¤«¤¿¤ËÆÏ¤¡¢´õË¾¤òÅô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢£ËêÅÄ¼Ó»Ò¡Ê¿¶¤êÉÕ¤±)
FouRTroject¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥¥ß¤¬¥¥ß¤Ç¥¥ß¤À¤«¤é¡×¤Î¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¤³¤Î¶Ê¤À¤±¡£¤³¤ÎÀè²¿²óÍÙ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ë¤Ù¤¯³§¤µ¤ó¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤È°Õ¼±¤·¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ºÙ¤ä¤«¤ÊÉ½¸½¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤Î³§¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤¬ÌÀ¤ë¤¯¹¬¤»¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¢£FouRTe Project ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥¥ß¤¬¥¥ß¤Ç¥¥ß¤À¤«¤é¡×
2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://fourtep.lnk.to/kimikimikimi
²Î¡§FouRTe Project
ºî»ì¡§Kanata Okajima, Tayuto Nakasu
ºî¶Ê¡§¡ùTaku Takahashi (m-flo)
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó
¡ ¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥Ü¥¤¥¹ÈÎÇä·èÄê
ËÜÆü¤è¤êClaN Market¤Ë¤Æ¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥Ü¥¤¥¹¡×¤òÈ¯Çä³«»Ï¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤òÃÎ¤ì¤ë¼«¸Ê¾Ò²ð¥Ü¥¤¥¹¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¥Ü¥¤¥¹¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ì¸À¥Ü¥¤¥¹¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÊÉ»æ¤¬ÉÕÂ°¡£¤µ¤é¤ËÁ´°÷¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Á´°÷½¸¹ç¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎPCÊÉ»æ¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡Ûhttps://clan-market.com/collections/fourte-project¡¡
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥Ü¥¤¥¹¡¡³Æ500±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÁ´°÷¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥Ü¥¤¥¹¥»¥Ã¥È¡¡³Æ3,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§ËÜ¥Ü¥¤¥¹¤Ï¾ïÀßÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆâÍÆ¡§
¡Ú¶ê²»¥ì¥ª¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥Ü¥¤¥¹
¡¦¼«¸Ê¾Ò²ð¥Ü¥¤¥¹
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¥Ü¥¤¥¹
¡¡ÎÇÌ¦ÊÔ¡¦æÆÊÔ
¡¦Æü¾ï¥Ü¥¤¥¹
¡¡¤ª¤Ï¤è¤¦/¤ª¤ä¤¹¤ß
¡Úºó³Ú¤Ï¤ë¤Ò¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥Ü¥¤¥¹
¡¦¼«¸Ê¾Ò²ð¥Ü¥¤¥¹
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¥Ü¥¤¥¹
¡¡¤Ï¤Å¤ÊÔ¡¦ÎúÊÔ
¡¦Æü¾ï¥Ü¥¤¥¹
¡¡¤ª¤Ï¤è¤¦/¤ª¤ä¤¹¤ß
¡Úºó³Ú¤Ï¤Å¤¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥Ü¥¤¥¹
¡¦¼«¸Ê¾Ò²ð¥Ü¥¤¥¹
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¥Ü¥¤¥¹
¡¡¤Ï¤ë¤ÒÊÔ¡¦æÆÊÔ
¡¦Æü¾ï¥Ü¥¤¥¹
¡¡¤ª¤Ï¤è¤¦/¤ª¤ä¤¹¤ß
¡Ú¿éÑàÎÇÌ¦¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥Ü¥¤¥¹
¡¦¼«¸Ê¾Ò²ð¥Ü¥¤¥¹
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¥Ü¥¤¥¹
¡¡ÎúÊÔ¡¦¤Ï¤ë¤ÒÊÔ
¡¦Æü¾ï¥Ü¥¤¥¹
¡¡¤ª¤Ï¤è¤¦/¤ª¤ä¤¹¤ß
¡Ú¸æ±ÆÎú¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥Ü¥¤¥¹
¡¦¼«¸Ê¾Ò²ð¥Ü¥¤¥¹
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¥Ü¥¤¥¹
¡¡ÎÇÌ¦ÊÔ¡¦¥¢¥ë¥ÆÊÔ
¡¦Æü¾ï¥Ü¥¤¥¹
¡¡¤ª¤Ï¤è¤¦/¤ª¤ä¤¹¤ß
¡Ú¥¢¥ë¥Æ¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥Ü¥¤¥¹
¡¦¼«¸Ê¾Ò²ð¥Ü¥¤¥¹
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¥Ü¥¤¥¹
¡¡ÎúÊÔ¡¦¤Ï¤Å¤ÊÔ
¡¦Æü¾ï¥Ü¥¤¥¹
¡¡¤ª¤Ï¤è¤¦/¤ª¤ä¤¹¤ß
¡Ú·õæÆ¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥Ü¥¤¥¹
¡¦¼«¸Ê¾Ò²ð¥Ü¥¤¥¹
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¥Ü¥¤¥¹
¡¡ÎÇÌ¦ÊÔ¡¦¥ì¥ªÊÔ
¡¦Æü¾ï¥Ü¥¤¥¹
¡¡¤ª¤Ï¤è¤¦/¤ª¤ä¤¹¤ß
¢£¹ØÆþÆÃÅµ
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ü¥¤¥¹¡Û
Î©¤Á³¨¥¡¼¥Ó¥¸¥å(³¨»ÕÍÍ¡§¥Ê¥Ê¥Æ¥È¥éÍÍ)¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ
¡ÚÁ´°÷¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ü¥¤¥¹¥»¥Ã¥È¡Û
¾åµ¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥Ü¥¤¥¹¹ØÆþÆÃÅµ
¡ÜÁ´ÂÎ¥¡¼¥Ó¥¸¥å(³¨»ÕÍÍ¡§¤¦¤´¤ó¤ÐÍÍ)¥¤¥é¥¹¥È¤ÎPCÊÉ»æ
¢£¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°
²»À¼¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡§mp3
°µ½Ì·Á¼°¡§zip
¢ ¥½¥í²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿³Ú¶Ê¸ø³«¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»Ü·èÄê
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢10·î5Æü(Æü)¤«¤é10·î11Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥Ó¥·¥ç¡¼¥È±ÇÁü¤òYouTube¤ÈTikTok¤ÎFouRTe Project¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇËèÆü20:00¤ËÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Õ¥ë¼ÜÆ°²è¸ø³«¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£Á´¤Æ¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢½ÅÂçÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°X¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü·èÄê
Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ò»ý¤ÄÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï10·î¤ËÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¶áÆüÃæ¤Ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¤È¿·¤¿¤Ê»Üºö¤âÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
