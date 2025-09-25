フジ堀池亮介アナ、育休から仕事復帰 息子との2ショット添え報告「すっかりパパの表情」「抱き方も手慣れてる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/25】フジテレビの堀池亮介アナウンサーが9月24日、自身のInstagramを更新。約1か月間の「産後パパ育休」を終えて仕事に復帰したことを息子との2ショット写真とともに報告し、反響が寄せられている。
【写真】フジテレビ男性アナ「すっかりパパの表情」と話題の息子との2ショット
堀池アナは「産後パパ育休を終えて、昨日から仕事に復帰しました！」と復帰を報告。「この約1か月間、毎日子どもと妻と過ごし、かけがえのない時間を一緒に重ねることができました」と息子を優しく抱きかかえる父親としての表情を見せる2ショット写真を複数枚載せている。
また「じっとこちらを見つめる、うるうるした大きな瞳。時折見せる天使のようなニコニコ笑顔」と息子への愛情を詳細に綴り、「子供という大きな存在が私にとって新たな原動力となります。その思いを胸に、育児と仕事の両方に誠実に向き合っていければと思います」と今後への決意を示した。
この投稿に、ファンからは「すっかりパパの表情」「超可愛いです」「おかえりなさい」「愛情が伝わる」「赤ちゃんの抱き方も手慣れてますね」「応援してます」といった声が上がっている。
堀池アナは、2024年1月31日に一般女性と結婚、同年8月12日に第1子となる男児誕生を発表。2024年6月のモデルプレスのインタビューでは、プロポーズ秘話や結婚式のこだわりなどについて明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
