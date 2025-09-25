美人インフルエンサー「今日好き」出身弟らきょうだい3ショット披露「可愛すぎる」「みんな似てる」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】クリエイターのおさきが24日、自身のInstagramを更新。きょうだい3人での写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】おさき「今日好き」出身弟らとのきょうだいショット
おさきは「さんきょうだい」ときょうだい3人で撮影した写真を公開。中央に座る妹を挟んで、おさきとABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた弟・今井暖大が両側からポーズを取っている。
この投稿に、ファンからは「仲良し3きょうだい」「微笑ましい」「家族愛が素敵」「可愛すぎる」「仲良し」「みんな似てる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
