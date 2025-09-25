2025年シーズン年は若手台頭の捕手が目立つ。

高卒2年目の寺地隆成（19、ロッテ）はチーム最多の109試合先発マスクをかぶり、シーズン101安打をマーク。高卒3年目の松尾汐恩（21、DeNA）は自己最多の73試合出場で、攻守に活躍が目立つ。

ドラフト4位・石伊雄太（25、中日）も1年目から正捕手の座をつかみつつあり、83試合出場。強肩と正確な送球で盗塁阻止率.413を記録し、打撃でも3本塁打とパンチ力を見せている。

「ファームにいるのがもったいない」

その中で今季1軍出場がないが、他球団から高評価の捕手がいる。

高卒6年目の山瀬慎之助（24、巨人）だ。ファームで対戦する他球団のコーチは

「捕手としての能力で言えば寺地、松尾、石伊に見劣りしない。内角を使った配球の組み立てがうまく、肩も強い。課題の打撃もコンタクト能力が上がっています。ファームにいるのがもったいない。球界を代表する捕手になれる素材ですよ」

と絶賛する。

星稜高では2年春から4季連続甲子園に出場。同学年の奥川恭伸（ヤクルト）とバッテリーを組んだ3年夏は決勝進出した。プロ入り後はファームで実戦を積み重ねる日々が続く。

今季はイースタンリーグで97試合出場し、打率.293、2本塁打、21打点の好成績をマーク。1軍で見たい選手だが、巨人は捕手陣の層が厚い。

現在は故障で離脱しているが、甲斐拓也がソフトバンクからFA権を行使して昨オフに入団し、岸田行倫が攻守の軸として活躍している。さらに、正捕手としてキャリアを積んだ実績を持つ小林誠司、大城卓三も控えており、山瀬にチャンスが与えられないのが現状だ。

甲斐、岸田の高い壁を乗り越えて正捕手になれるか。山瀬はファームでアピールし続けるしかない。

（中町顕吾）