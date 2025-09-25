医者の嫁を「半人前」「お前に何が分かる」と見下す義父 → 救急搬送された後【まさかの言葉】が

筆者の友人・E子さんの職業は内科医。忙しく仕事をしながら、家事育児をこなしているにも関わらず、義父からは「若いから」という理由で見下されていたそう。しかしある時、義父が倒れたことから二人の関係は一変したといいます。

嫁を見下す義父

「若い嫁だから」と散々見下していた義父ですが、自身の健康状態を見極める目が正確だったE子さんに「経験が浅い」などと言える立場ではないことを身をもって自覚し、謝罪。義父の今までの言動を考えると、E子さんの複雑な気持ちが消えることはなかったですが、二人はようやく対等な関係になれたようです。

【体験者：30代・女性／内科医、回答時期 2021年2月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：神野まみ

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。