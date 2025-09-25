◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、無死二塁から始まるタイブレークとなる延長１０回の先頭だった５打席目は、敬遠ではなく勝負だったが、空振り三振に倒れた。

ダイヤモンドバックスの先発は、ライン・ネルソン投手（２７）。試合前の時点で１０打数１安打と苦しめられていた。だが、１回表先頭の１打席目。カウント３―１から５球目の内角直球に反応すると、高々上がった打球は５４号へ一直線かと思いきや、あとひと伸び足りずフェンス直撃で三塁打。飛距離は４２０フィート（約１２８メートル）だった。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、３０球団の本拠地で本塁打にならなかったのはこの球場とロッキーズの本拠地クアーズフィールド（デンバー）だけ。今季９本目の三塁打で、シーズン９三塁打は自己最多となった。２８試合連続出塁となると、続くベッツの右犠飛で生還。先取点のホームを踏み１４３得点目となった。

同点の３回１死走者なしの２打席目は高めの直球に手が出て空振り三振。同点の４回には１死一塁で、直前の３回裏に左中間への当たりを好捕したパヘスが左翼席へ勝ち越しの２６号２ランを放った。大谷は４回２死一塁で３打席目に立ったが、中飛に倒れた。７回１死一塁の４打席目はソールフランクと対戦し、佐々木朗希投手（２３）がブルペンで投球練習を始めていた中で一ゴロ併殺打に倒れた。８回には３点差を守れず追いつかれたが、同点の９回にはカーショーが登板して無失点で抑えられた。

前日２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦では、大谷が先発登板。今季最長で最多の６回、９１球を投げて、５安打無失点、８奪三振の好投を見せ、２勝目の権利を持って４―０で降板した。だが、救援陣が踏ん張れずにサヨナラ負け。打者では四球を選んで２７試合連続出塁をマークしたが、３打数無安打で連続試合安打が「９」で止まった。この日の試合前にシュワバー（フィリーズ）が２本塁打となる５５、５６号を放ったことで、本塁打王争いで３本差をつけられた。

この日、パドレスが本拠地・ブルワーズ戦で敗れたため、地区優勝のマジックは「２」。ドジャースが２連勝すれば、最短であす２５日（同２６日）にも４年連続となるチームの地区優勝が決まる。この試合で勝てば４連覇へ王手となる。