市原隼人主演の人気シリーズ『おいしい給食』スマホゲーム化 「給食道マスター」を目指せ
俳優・市原隼人が主演を務める学園グルメコメディ『おいしい給食』を題材にしたスマートフォン向けランゲーム『甘利田幸男の給食道』が、10月10日に配信されることが決まった。開発・製作はアミューズメントメディア総合学院（東京都渋谷区）のゲーム事業部「AMG GAMES」とローソンエンタテインメントが手がける。
【動画】10月24日公開、劇場版最新作『おいしい給食 炎の修学旅行』予告編
同シリーズは2019年にテレビドラマとしてスタート。1980年代の中学校を舞台に、「給食絶対主義者」の教師・甘利田幸男（市原）と「給食マニア」の男子生徒による給食を巡る攻防を描き、劇場版も公開されるなど人気を集めている。
新作ゲームでは、甘利田と男子生徒（粒来ケン）の“終わりなき給食バトル”をランゲームとして表現。作品に登場した実際の給食メニューをモチーフにした全40ステージが用意され、プレイヤーは甘利田を操作し、校内や通学路などで粒来との「走食バトル」に挑む。ステージをクリアして「給食段位」を獲得し、最終的に「給食道マスター」を目指す。ステージはランダム生成され、初心者でも楽しめるゲームバランスが調整されているという。
【動画】10月24日公開、劇場版最新作『おいしい給食 炎の修学旅行』予告編
同シリーズは2019年にテレビドラマとしてスタート。1980年代の中学校を舞台に、「給食絶対主義者」の教師・甘利田幸男（市原）と「給食マニア」の男子生徒による給食を巡る攻防を描き、劇場版も公開されるなど人気を集めている。